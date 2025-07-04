神盾擬釋出9000張乾瞻 每股500元

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）為了配合旗下子公司乾瞻科技申請股票上市（櫃）規劃，今日董事會通過預計處分乾瞻科技股權，預計處分9000張，每股500元，交易金額為45億元，優先洽公司股東按持股比例認購，持有神盾1股可認購乾瞻科技0.09862932股，股東放棄或認購不足部分，擬授權董事長羅森洲洽特定人認購，並以神盾及關係企業員工、財務或策略性投資人為原則。認購乾瞻科技股份基準日為6月25日。

神盾預估，此次釋股案完成後，對乾瞻持股比重將降低29.96%，持股比重降至62.77%。

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羅森洲日前表示，乾瞻科技最快在今年9月提交「公開發行」申請，掛牌興櫃，預計明年第二季有望掛牌上櫃，進一步強化神盾體質。神盾未來將聚焦兩大方向，分別是核心IC設計業務持續進行技術深化，並著重在感測器產品與UCIe介面連接等，確保核心競爭力穩定成長，再來則是積極孵化具潛力的子公司，未來小金雞將根據業務性質與發展狀況，來決定是否分拆，實現雙軌發展的長期策略。

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