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王品5月獲利年減7.88％ EPS 1.81元

2025/07/04 19:02

王品5月獲利年減7.88％。（王品提供）王品5月獲利年減7.88％。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）遭證交所列入注意股，今日公告自結5月合併營收20.51億元、年增7.75％；5月稅後淨利1.49億元、年減7.88％；單月每股盈餘1.81元，年減7.65%。

王品表示，5月獲利相較2024年略有減損，最主要的原因就是台幣升值造成的匯兌損失。王品進一步解釋，今年的營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，純粹受到台幣升值影響，從5月1日起，台幣兌美元升值，造成預付貨款及美元存款的匯損。

王品強調，強勢台幣是所有產業都會面臨的警訊，王品是內需型產業，台幣升值將有助於進口食材的成本下降，對王品集團的獲利有幫助。

王品累計1~5月自結合併營收96.7億元，年增5.64%，其中台灣事業群營收80億元，年增7.63%；中國事業群營收16.7億元，年減2.94%。

王品7月2日最近6個營業日的借券賣出成交量占最近6個營業日總成交量比率18.62%，且借券賣出成交量較最近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為7.56倍，遭列注意股，今天收盤價224元，下跌0.88%。

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