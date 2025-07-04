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旗艦機不香了？三星Galaxy A16空降上半年熱銷手機冠軍

2025/07/04 19:15

神腦公布2025上半年熱銷手機榜。（業者提供）神腦公布2025上半年熱銷手機榜。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年各大品牌齊推AI旗艦機與中階機，AI應用開始走向平民化。3C通路商神腦（2450）今日公布上半年10大熱賣手機，其中價格親民的「三星 Galaxy A16」擠下旗艦機站上熱賣寶座，改寫往年中高階機稱霸的局面。

上半年熱賣手機的第2名到第4名分別是iPhone 16 Pro、三星S25系列、iPhone 16 Pro Max，仍然延續高階機款的穩定買氣，三星另一款中階機種A56則是第5名。

此外，神腦上半年熱賣的第6到10名則為OPPO A5 Pro、OPPO輕旗艦Reno 13系列、Google Pixel 9系列、vivo V50系列、SHARP AQUOS wish4。

神腦分析，上半年熱賣手機中，Android和Apple的銷售比例為7比3，其中iPhone佔比略增。在搭配資費與空機購買的比例上，有近9成消費者選擇搭配中華電信5G資費。

神腦也說，受上半年美國關稅議題影響，手機市場出現微妙變化，消費者傾向選擇萬元中階機，兼具大螢幕、長續航與實用AI應用的Galaxy A16、A56系列因此熱銷。

不過，市場也因預期美國關稅可能造成iPhone漲價，神腦觀察到，今年4到5月期間，iPhone買氣有明顯略增。

針對AI手機銷售，神腦發現，消費者換機時，對AI的需求最重視相機的自動場景辨識、智慧修圖、語音助理、即時翻譯功能。此外，隨著環保意識抬頭，「舊機換新機」服務深受消費者支持，神腦積極推出加碼環保折扣、贈送神腦幣等，有愈來愈多民眾響應舊機回收，上半年成長近1倍。

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