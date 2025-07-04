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勞動部召開最低工資審議暨諮詢會 勞資雙方擔憂「這變數」

2025/07/04 18:57

勞動部今日召開最低工資審議暨諮詢聯席會，勞資雙方均擔憂美國關稅帶來的衝擊。（記者李靚慧攝）勞動部今日召開最低工資審議暨諮詢聯席會，勞資雙方均擔憂美國關稅帶來的衝擊。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會，由於美國關稅談判結果尚未底定，歐盟也將啟動碳邊境調整機制（CBAM），勞資雙方代表均擔憂關稅變數可能對下半年經濟發展、企業營運、物價水準的衝擊，勞方代表更提醒，下半年的最低工資調整，務必依法、根據各項參採指標進行調整。

根據最低工資法規定，最低工資審議會應於每年第三季召開會議。勞動部今日召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，主要議程包括向勞資政學審議委員，報告上半年各項經濟數據並交換意見，同時討論今年最低工資調升後，帶來的影響性評估。

根據勞動部政務次長李健鴻轉述，今日的聯席會議中，無論勞資雙方，都聚焦美國關稅的衝擊，對今年下半年的經濟衝擊表達擔憂，其中多達3位資方委員，提報美國關稅對經營成本的影響，以及經濟發展的衝擊，另外也提及歐盟將啟動碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），台灣已知有6＋1產業可能受影響表達關注。

勞方代表更提醒，雖然最低工資經歷數年的調整，確實對一些低薪勞工有正面的幫助，緩解他們生活成本上漲的壓力，但提醒政府務必留意，因物價上漲，對非典型就業型態的勞工，是否真有帶來實質幫助。

對此，李健鴻轉述，當下即有學者回應，因最低工資的時薪已同步調整，已對非典勞工有一定幫助；至於有資方質疑，多數企業雇用的勞工，起薪都遠高於最低工資，但隨即遭部長洪申翰反駁，強調屏東就業博覽會中開出的薪資，多數僅有最低工資，認為最低工資連續調整，的確南部勞工受惠人數較多。

至於今年的最低工資將何時討論並定案？勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，依法須於第3季、９月底前完成，後續的討論，會依據各項最新經濟指標進行討論，而非今年上半年的數據。

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