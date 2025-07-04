「丹娜絲」朝台灣撲來 全聯、大全聯、愛買備貨狂增

「丹娜絲」逼近，愛買量販店表示，防颱商品已備貨3倍應戰。（愛買提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「丹娜絲」朝台灣撲來，全聯福利中心、大全聯蔬菜備貨量將增加1~2倍；愛買量販店則表示，防颱商品已備貨3倍應戰。

全聯表示，針對颱風來襲需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，7/4~7/7產銷履歷葉菜類「青江菜」、「小白菜」任2件特價45元。

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7/4~7/10「善美的有機鴻禧菇」、「善美的有機雪白菇」單包特價25元，任2包45元，平均一包22.5元；「台灣鯛魚排（大）」每盒特價79元、「特選大比目魚切片」單盒149元、「台灣雪花豬頸肉」單盒特價225元、「台灣桂丁土雞切塊」單盒只要175元。

調理熟食「美味堂去骨醉雞腿（產銷履歷）」單包現在只要199元、「美味堂鹿茸烏骨雞」單袋289元；「香蕉（產銷履歷）」單袋79元、「紐西蘭富士蘋果（盒）」特價109元；甜點首推酸香果味We Sweet新品「百香果輕乳酪蛋糕」一盒只要89元。

必備泡麵價格也下殺，「滿漢大餐袋麵 蔥燒牛肉/珍味牛肉/蔥燒豬肉/麻辣鍋牛肉麵（173~200gx3入）」每組134元；「味丹味味麵 精燉肉燥湯麵（78gx5入）」每組65元，平均一包13元，憑福利卡1組加贈20福利點；大容量桶裝水「悅氏天然水（6,000ml）」優惠價每桶只要43元。

因應準颱丹娜絲，大全聯全台也備戰，生鮮蔬果、肉片與海鮮皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，即日起至7/17止，冷凍美國牛五花火鍋片（袋）56元/100g，台灣空心菜28元/袋，綜合滷味（豪華盤組）99元/盤。

防颱必備的電池、雨衣、手電筒等熱門乾貨商品也備貨充足，大拇指迷你銀絲卷/香蔥花捲饅頭（480公克）45元/包，大拇指熟水餃（1020公克）89元/包，悅氏礦泉水（1500毫升x3入/組） 45元/組，大拇指碳鋅電池（3號/4號 20入） 46元/組。

愛買因應「丹娜絲」颱風逼近台灣，也全面啟動防颱應變機制，大幅提升生鮮蔬果及冷凍、即食食品商品庫存，提升至平時的3倍，並加開多條收銀線，加快結帳效率，協助民眾在風雨來襲前順利備妥生活物資。

即日起至7月15日止，牛五花火鍋片每盒199元、大成皇金冷藏土雞菲力2盒135元、美國冷凍棒棒腿大包裝半台斤58元等優惠。蔬果區則有杏鮑菇單包59元、進口青花菜2粒85元，水果則有紐西蘭富士蘋果4粒89元、台灣高接梨單盒189元。

針對冷凍與即食食品，愛買同步加碼促銷。包括好姨食堂冷凍水餃系列買一送一，單包49元；蔥阿伯MINI三星蔥油餅買一送一，單包74.5元；王品嚴選推出新品薄皮紅油炒手，單包89元。另有大禾鐵板麵系列單包29元、金品番茄肉醬寬扁麵單盒49元、味味一品袋麵三包127元，以及統一大補帖兩碗一組51元，平均一碗僅26元。

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