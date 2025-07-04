閃川普關稅美國廠優先！WSJ曝台積電延後日本熊本2廠計畫

台積電推遲日本二廠計畫。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》4日報導，台積電正在推遲日本熊本2廠的建廠計劃，部分原因是要對美國擴廠投入更多資金，以避免川普政府可能對其施加更高關稅。

《華爾街日報》指出，主要科技公司已承諾增加在美國生產AI伺服器的產能，這些伺服器目前在墨西哥和中國台灣等地製造。

請繼續往下閱讀...

報導稱，台積電是全球各地積極爭取投資的對象，蘋果和輝達都是該公司的客戶，台灣、美國、日本、歐洲都將半導體視為戰略產業，並為台積電的擴張計劃提供財政支持。

分析師說，台積電以嚴謹的資本支出聞名，也擔心產能超出市場需求，考量川普揚言要對進口晶片課徵關稅，確保美國產能充足成為當務之急。



報導提及，台積電去年初表示，將在日本熊本縣興建第二座工廠，這是該公司在日本200 億美元投資計畫的一部分，該計畫已獲得日本政府超過 80 億美元的資金補助。台積電在日本1廠已於去年秋季開始為豐田等客戶生產晶片，第二座廠原本計劃今年初動工。不過，台積電董事長魏哲家在6月表示，一廠量產後對當地交通造成負荷過大，台積電希望等改善交通後，才開始建第二廠。

熟悉台積電計畫的人士表示，熊本2廠的建廠計劃可能會進一步推遲，而且開工時間也無法準確預測。這次延後對日本來說是一個打擊，日本經濟正開始受到川普對進口車和鋼鐵徵收25%關稅的影響，東京曾希望早日與美國達成貿易協議，但談判陷入僵局，川普最近幾天也抨擊日本不願開放市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法