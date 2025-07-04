新光保全啟動「員工持股信託契約」制度 創造三贏

新光保全董事長吳昕東（前排中）參與員工活動。（圖:新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為強化人才留任機制，推動企業永續經營，新光保全（9925）今（4）日宣布正式啟動「員工持股信託契約」制度，成為全台首家導入該制度的保全業者。新光保全將自今年7月起實施該制度，透過信託專戶協助員工累積資產，進而共享企業成果，提升財務保障與企業歸屬感。

新光保全表示，該制度以「雙向投入、共創價值」為核心理念，開放符合資格的同仁參與，並提供相對應的獎勵支持。由信託機構設立專戶並進行專業管理，鼓勵同仁與公司共同成長，建立穩健長遠的夥伴關係。制度採自願參與機制，開放符合資格同仁參與，強調透明與信賴。

請繼續往下閱讀...

新保永續發展中心人資長劉佩玉指出，此制度的啟動，是新光保全落實人本理念與推動成果共享的具體行動。他說，「幸福職場的關鍵，在於讓同仁參與企業成長、發揮所長，感受到貢獻有價與未來可期。這不僅是留才措施，更是實現共創文化的關鍵實踐。」

新光保全推出員工持股信託制度，象徵公司攜手全體同仁邁向下一個成長里程的決心。制度實施後，將有助於提升凝聚組織向心力、提升營運效能，實現員工、股東與企業三方共贏，並進一步強化經營績效與人才競爭力。為吸引與留任優秀人才奠定制度基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法