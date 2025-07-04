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光陽柯俊斌：關稅不確定衝擊台灣重機銷量崩3成

2025/07/04 16:10

光陽（KYMCO）董事長柯俊斌表示，美國對等關稅政策不確定，造成消費者買車觀望，今年台灣重型機車市場銷量下滑3成。（記者楊雅民攝）光陽（KYMCO）董事長柯俊斌表示，美國對等關稅政策不確定，造成消費者買車觀望，今年台灣重型機車市場銷量下滑3成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）董事長柯俊斌上任後今天首度在「國際重型機車展」亮相，他表示，美國對等關稅政策不確定，造成消費者買車觀望，今年台灣重型機車市場銷量下滑3成，連帶整體機車市場買氣疲弱，預估今年全台機車年銷量恐年減約1成，跌破70萬輛。

他強調，政府應盡速確定關稅和貨物稅等政策，緩解市場不確定性和消費者的憂慮，否則關稅和貨物稅政策持續不確定，恐衝擊汽車和機車的通路和經銷商。

至於外銷市場，他指出，目前台灣銷美沙灘車關稅為2.5%加上10%對等關稅，零配件增加為10%，今年美國對等關稅政策變數的確對訂單有影響。

光陽外銷美國沙灘車以自有品牌和代工同步並進，以往日系客戶每年代工訂單約2.5萬輛，年營業額達新台幣40億元，今年客戶訂單減半。

近期新台幣兌美元匯率急升，柯俊斌指出，代工業務影響相對小，按照每季匯率公告調整，但自有品牌出貨有影響，還好光陽自有品牌以歐洲市場為主，歐元匯率相對穩健，「情況比較單純」。

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