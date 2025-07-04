北富銀首爾辦事處開業 國銀前進韓國第2家

台北富邦銀行首爾辦事處正式開業，北富銀副董事長韓蔚廷（中）、總經理郭倍廷（右二）親臨剪綵。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行今宣布，首爾辦事處正式開業，成為第2家在韓國設置服務據點的台資銀行。

北富銀總經理郭倍廷表示，韓國作為亞洲重要經濟體，在科技創新、製造產業等領域展現出強勁發展潛力，與台灣地區雙邊貿易熱度也持續攀升，未來商機可期。

請繼續往下閱讀...

富邦金控在韓國已有多項轉投資，如富邦現代人壽、友利金融集團以及現代信用卡公司等。北富銀表示，此次首爾辦事處的設立，將充分運用集團在當地的資源優勢，積極探尋市場機遇，加強多方合作，為北富銀在亞洲地區的深度發展厚植基礎。

北富銀首爾辦事處坐落於汝矣島區（YBD - Yeouido Business District）的 Three IFC。該地區作為韓國新興金融區，匯聚韓國證交所、金融監督局等重要金融機構，以及眾多非銀行金融機構和外資企業，富邦現代人壽及現代信用卡總部也位於此，有利於集團內部關聯企業協同合作以及開展業界金融交流。

北富銀指出，開業初期，首爾辦事處將聚焦韓國市場與商機調研，並與當地金融機構、企業及僑界建立友好互動關係，以深入瞭解客戶需求，協助總行制定更具效益的業務策略。

包含首爾辦事處在內，北富銀目前在亞太區已有1家子行、5家海外分行及3家海外辦事處。未來，隨著澳洲雪梨分行預計今年第4季正式開業，日本東京分行及印度分行亦積極籌備中，北富銀將透過完善的亞太區域服務網絡，積極擴大海外業務規模、創造多元獲利來源，進一步強化跨境服務廣度，滿足客戶全方位金融需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法