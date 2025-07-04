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遠百總經理徐雪芳掌舵百貨協會8年 開拓國際交流增加台灣能見度

2025/07/04 15:39

百協前理事長徐雪芳（左）拜訪日本百貨店協會專務理事西阪義晴等人，開啟台日百貨協會首度交流。（百協提供）百協前理事長徐雪芳（左）拜訪日本百貨店協會專務理事西阪義晴等人，開啟台日百貨協會首度交流。（百協提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕遠東百貨（2903）總經理徐雪芳擔任中華民國百貨零售企業協會（百協）理事長8年，光榮卸任，去年親自帶隊拜訪「日本百貨店協會」，增加台灣能見度，使台灣百協在國際交流、服務創新、社會公益以及業務拓展等方面皆取得豐碩成果。

徐雪芳擔任百協理事長期間碰上百年一遇的疫情，積極與政府溝通，爭取支援，同時得到更多百貨同業認可加入協會，並創設「零售創新卓越獎」，擴大基層百貨優良從業人員獎勵，更首次促成與國外百貨協會正式拜會交流的紀錄，去年親自帶隊拜訪「日本百貨店協會」，增加台灣能見度，使台灣百協不論在國際交流、服務創新、社會公益及業務拓展各方面皆取得豐碩成果。

百協前秘書長王明倫表示，徐雪芳總經理從2016年接下百協理事長以來，積極擔任百貨業與政府之間的溝通橋樑，同時也積極增加台灣百貨業與國際交流，探索實用和創新的零售趨勢，在拓展經營視野的同時也提升台灣在國際的能見度，做了最好的國民外交。

百協除了定期組團出席亞太零售大會（APRCE），去年更率領會員代表20餘人，拜會日本百貨店協會，和日本高島屋、伊勢丹、GINZA SIX等百貨高層見面交流，深入了解日系百貨的營運模式、及服務流程，開啟台日百貨協會的交流管道，也替日後雙方互訪，建立友誼橋樑。

對於全球性的缺工問題，徐雪芳身為百貨協會的大家長，一接任理事長後，隨即提出用鼓勵的方式，帶動從業人員的服務熱忱與創新的活力，從而創設「零售創新卓越獎」，鼓勵從業人員在營運、管理、服務、行銷等領域，勇於突破框架，提案創新，並增加優良百貨從業人員的海外考察獎勵名額，透過競賽獎勵和觀摩學習兩道機制，帶動人才創新與營運活力。透過這個機制，過去這8年，百協總共表揚11件創新提案、120位優秀的百貨從業人員。

百協目前是台灣最具規模的百貨協會組織，也是百貨業界最重要的交流平台，會員涵蓋遠東百貨、漢神購物中心、台北101購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心，還有近期新加入的新光三越百貨、微風廣場等，會員總營收佔台灣百貨市場近七成規模。

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