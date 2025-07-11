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LTN經濟通》中國帶頭殺 全球車廠剉咧等

2025/07/11 07:04

中國近期又打起割喉價格戰，再次引發外界對中國汽車產能內捲（過度競爭）延伸至全球化的關注，恐進一步對全球車價產生壓力。（法新社）中國近期又打起割喉價格戰，再次引發外界對中國汽車產能內捲（過度競爭）延伸至全球化的關注，恐進一步對全球車價產生壓力。（法新社）

 關稅壓力 讓消費者選擇觀望

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣車市受到關稅、貨物稅政策不明影響，買氣相當低迷，車商因此祭出多項優惠措施，希望能激勵買氣，而全球主要汽車市場也出現類似狀況，整體成長乏力，光是去年2024年的全球汽車銷量，就遠低於2019年新冠疫情之前的水準，受多種不確定性因素高漲影響，全球汽車市場在2025年全年恐將持續呈現低度成長，這讓多家汽車製造商將繼續面臨壓力，再加上作為全球最大汽車市場的中國，近期又打起割喉價格戰，再次引發外界對中國汽車產能過度競爭延伸至全球化的關注，恐進一步對全球車價產生壓力，特別是在電動車領域。

從美國車市觀察，就可看出買氣降溫趨勢，根據 J.D. Power 與 GlobalData 在6月25日公布的數據，2025年6月的新車總銷量預估將達124萬7900 輛，較 2024 年 6 月成長 2.5%，不考慮銷售天數的話，實際銷量是比去年減少5.4%。

而美國2025年上半年新車總銷量預估為776萬6800 輛，只比去年同期成長0.4%。其中第2季銷量預估為418萬4000輛，年增2.5%。

不過J.D. Power 數據與分析部總裁金恩（Thomas King）解釋，雖然數據顯示美國車市6月銷售相對低迷，銷售速度為過去12個月來最低，但可能無法反映真實狀況，首先是去年基期偏低，其次是消費者預期川普關稅恐讓汽車漲價，因此3、4月現了「提前購車潮」，所以6月銷量低於實際汽車需求水準。最後是關稅給製造商帶來的成本壓力，導致折扣縮水，讓部分尋求更優惠價格的買家選擇延後購車。

據美國考克斯汽車（Cox Automotive）數據，美國2025年6月新車平均交易價格為4萬8699美元（約142萬元新台幣），低於2022年12月出現的4萬9929美元高點（約145萬元新台幣）。

美國2025年上半年新車總銷量預估為776萬6800 輛，只比去年同期成長0.4%。（歐新社）美國2025年上半年新車總銷量預估為776萬6800 輛，只比去年同期成長0.4%。（歐新社）

中國近2年來的汽車平均售價 已下跌19％

在中國汽車市場部分，儘管2025年1月至5月，中國汽車國內銷售達1025.8萬輛，年增長11.7％；5月單月國內銷量則達213.5萬輛，月增3％，年增10.3％，出現強勁增長趨勢，但這很大程度上是削價競爭帶動的，這些中國車廠近期再度發動的價格戰已經殺到見骨，就連中國政府都對此感到焦慮。

《經濟學人》今年6月報導指出，​中國最大電動車製造商比亞迪（BYD）5月底宣布要大幅下調22款電動與油電混合動力車型的售價​，引發市場震撼。如今比亞迪​最便宜車款「海鷗」的起售價，已下降至5萬5800元人民幣（約22.8萬元新台幣），比起2年前上市時的建議售價7萬3800元（約30.1萬元新台幣）降價了4分之1，這個最新的降價舉動，引發中國官方對中國車市「價格能跌多低」的擔憂。

對此，中國工信部警告「價格戰可以說是沒有贏家也沒有未來」，將加大汽車行業「內卷式」競爭的整治力道，配合相關部門開展反不正當競爭執法。中共官媒《人民日報》也發文指出，低價格低品質的產品，可能損害「中國製造」的國際形象。

野村證券（Nomura）今年5月在報告中，引述了中國機構「汽車之家研究院」的資料，發現中國近2年來的汽車平均售價，已下跌約19％，至人民幣16.5萬元（約67.46萬元新台幣）。當中，油電混合車或增程式車輛降幅最大，平均降價27%，其次是純電動車的21%，以及燃油車的18%。

報導指出，這波中國官方言論​，正是中國高層開始打擊企業與地方政府之間無效率、內耗式的競爭行為。這種競爭導致產能過剩、利潤下滑。根據研究公司 Jato Dynamics 的數據，目前中國境內有多達 115 個電動車品牌。但真正有盈利能力、預計能在未來存活下來的，只有包括比亞迪在內的少數幾家。

儘管中國汽車市場的產銷數據看起來亮眼，但事實上，中國車廠卻沒賺到多少錢。（美聯社）儘管中國汽車市場的產銷數據看起來亮眼，但事實上，中國車廠卻沒賺到多少錢。（美聯社）

比亞迪在歐洲攻城撂地

因此儘管中國汽車市場的產銷數據看起來亮眼，但事實上，中國車廠卻沒賺到多少錢，根據中國官方數據，中國汽車業2024年利潤率下降至4.3%，遠低於整體工業企業的5.4%，2025年第1季利潤率持續下滑，僅剩3.9%，等於是「越賣越虧」。

《經濟學人》認為，隨著中國國內市場日益艱困，中國電動車出口預料將加速成長。雖然目前這場價格戰在中國最為激烈，但其影響恐怕將波及全球。對消費者來講，或許能享有更便宜的電動車，但對於已經擔憂中國產能過剩輸出本國市場的各國政府而言，這無疑是雪上加霜。更多貿易摩擦勢所難免。

這從歐洲在今年1月至5月的新車註冊量就可看出端倪，據Jato Dynamics 對 28 個歐洲市場的統計，歐洲新車市場在 2025 年 5 月的掛牌量年增 2.5%，總計註冊新車 110萬7517 輛，2025 年1月至5月的累計註冊量達 553萬5831 輛，較 2024 年同期微幅成長 0.7%。

根據最新的5月數據，一系列中國品牌已成為歐盟汽車市場的增長主力。中國車廠在5月於歐洲地區共計註冊 6萬5808 輛新車，占該區總銷量的 5.9%。這表示，中國品牌的市佔率已從 2024 年同期的 2.9% 翻倍。

JATO Dynamics數據顯示，比亞迪在4月於歐洲銷售7231輛純電動車，首度超越特斯拉，成為歐洲純電動車市場的霸主，儘管5月落後給特斯拉降到第2名，但其實和特斯拉的差距僅有40輛，而比亞迪5月在歐洲銷量的年增率高達 397%，增幅十分驚人。

JATO Dynamics 全球分析師穆紐茲（Felipe Munoz）指出：「儘管歐盟對中國電動車加徵關稅，中國品牌在歐洲的銷售依然持續強勁增長。這股動能，部分來自中國車廠推動替代動力系統，例如插電式混合動力車（PHEV）與全混合動力車（HEV），進入歐洲市場。」

另外據歐洲汽車製造商協會（ACEA）資料，截至2025年5月，純電動車在歐盟市場的占比已達 15.4%，較 2024 年同期的 12.1% 有顯著成長，顯示出電動化轉型加速。油電混合車市佔率則是35.1%。至於傳統汽油與柴油車的合併市佔率則是 38.1%，從2024 年同期的 48.5%出現明顯下滑，顯示傳統燃油車正在快速被新能源車型取代。

在歐洲市場上，傳統燃油車正在快速被新能源車型取代。（法新社）在歐洲市場上，傳統燃油車正在快速被新能源車型取代。（法新社）

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