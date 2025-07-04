晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市青年局萬元進修補助計畫 foodpanda再加碼完訓萬元獎金

2025/07/04 15:17

foodpanda攜手台北市青年局啟動「青年職涯進修補助計畫」。（業者提供）foodpanda攜手台北市青年局啟動「青年職涯進修補助計畫」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕有意成為外送員的青年看過來，外送平台foodpanda攜手台北市政府青年局，正式啟動「青年職涯進修補助計畫」合作案。為鼓勵青年外送夥伴投資自我、強化專業技能，foodpanda將於活動期間推出完訓加碼獎勵方案，提供最高萬元獎金，與北市府共同助攻青年進修之路。

台北市青年局為了協助青年實現個人理想與職業目標，針對在學、待業或在職的台北市青年們推出「青年職涯進修補助計畫」，最高可享「職涯進修或職業訓練課程」學費及報名費新台幣1萬元補助；若是低收入戶或中低收入戶青年，加碼補助至2萬元。

foodpanda今天宣布再加碼萬元獎金，根據活動辦法，即日起至12月20日，凡符合北市青年局補助資格且為合作中的外送夥伴，並完成青年局與foodpanda規範的訓練流程，即可獲得完訓加碼獎金5000元，完成後續三個月服務還可累積最高5055元，總獎金上看1萬55元。

為協助有意申請的青年快速掌握資訊，台北市政府青年局已備妥懶人包，詳列申請流程與所需文件，有興趣者可至官網查詢。如有補助問題，可洽台北青年職涯發展中心（02-2395-8567）；針對foodpanda萬元加碼獎金，foodpanda提供活動頁面參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財