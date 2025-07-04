北市青年局萬元進修補助計畫 foodpanda再加碼完訓萬元獎金

foodpanda攜手台北市青年局啟動「青年職涯進修補助計畫」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕有意成為外送員的青年看過來，外送平台foodpanda攜手台北市政府青年局，正式啟動「青年職涯進修補助計畫」合作案。為鼓勵青年外送夥伴投資自我、強化專業技能，foodpanda將於活動期間推出完訓加碼獎勵方案，提供最高萬元獎金，與北市府共同助攻青年進修之路。

台北市青年局為了協助青年實現個人理想與職業目標，針對在學、待業或在職的台北市青年們推出「青年職涯進修補助計畫」，最高可享「職涯進修或職業訓練課程」學費及報名費新台幣1萬元補助；若是低收入戶或中低收入戶青年，加碼補助至2萬元。

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foodpanda今天宣布再加碼萬元獎金，根據活動辦法，即日起至12月20日，凡符合北市青年局補助資格且為合作中的外送夥伴，並完成青年局與foodpanda規範的訓練流程，即可獲得完訓加碼獎金5000元，完成後續三個月服務還可累積最高5055元，總獎金上看1萬55元。

為協助有意申請的青年快速掌握資訊，台北市政府青年局已備妥懶人包，詳列申請流程與所需文件，有興趣者可至官網查詢。如有補助問題，可洽台北青年職涯發展中心（02-2395-8567）；針對foodpanda萬元加碼獎金，foodpanda提供活動頁面參考。



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