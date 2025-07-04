晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》蔡明翰：指數觀望氛圍濃 靜待關稅稅率出爐

2025/07/04 15:01

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美國公布的非農就業數字，大幅優於市場預期，尤其失業率不升反降，導致昨天美股出現比較強勁的表現，但亞股今天卻震盪走低，最主要關鍵，昨天川普有提到，最快週五7/4就會致函給各個貿易夥伴，提到美國課徵的相關稅率，在這不確定因素下，各國股市都有一定壓力。

台股主要還是關稅議題，權指股表現疲弱，因此看到加權指數開平後震盪走低，整個技術面在拉回過程中，呈現比較觀望角度，市場並沒有沉重賣壓，今天因為美股獨立日休市一天，台股也有一定程度的觀望氣氛，看到盤面結構，中小型族群只有在具有政策加持的CPO、位階相對比較低的PCB族群，近期還在強勁反彈中，比較好的現象是，各國關稅陸續出爐，市場近期在越南和美國的協議上，達成20%的關稅還是對於產業有一定衝擊性，但從原本的46%，降低到20%左右，導致美股還是以慶祝角度去反應，市場認為，看起來關稅風險持續降低，市場就呈現利多解讀。

哪怕關稅稅率對產業面，還是具有一定衝擊，但股市部分，仍表現以正向格局出發，所以認為說，這樣氛圍之下，股市有機會持續震盪走高，尤其是台股部分，位階相對偏低，近期標普500、那指持續創高，更重要的包含輝達、台積電ADR都持續創歷史新高，未來短時間內，台積電或加權指數，持續往歷史新高靠近的機率快速拉升，因此認為說，即使關稅議題導致指數有壓，甚至關稅出爐後，指數稍有拉回也不必過度恐慌，中長線只要美股維持多頭，台股自然有跟著走高機會，因此投資人還是要維持樂觀氛圍，近期如果有震盪拉回時間點，AI、績優權值股，仍可分批逢低布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財