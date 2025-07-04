名師解盤》蔡明翰：指數觀望氛圍濃 靜待關稅稅率出爐

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

昨晚美國公布的非農就業數字，大幅優於市場預期，尤其失業率不升反降，導致昨天美股出現比較強勁的表現，但亞股今天卻震盪走低，最主要關鍵，昨天川普有提到，最快週五7/4就會致函給各個貿易夥伴，提到美國課徵的相關稅率，在這不確定因素下，各國股市都有一定壓力。

台股主要還是關稅議題，權指股表現疲弱，因此看到加權指數開平後震盪走低，整個技術面在拉回過程中，呈現比較觀望角度，市場並沒有沉重賣壓，今天因為美股獨立日休市一天，台股也有一定程度的觀望氣氛，看到盤面結構，中小型族群只有在具有政策加持的CPO、位階相對比較低的PCB族群，近期還在強勁反彈中，比較好的現象是，各國關稅陸續出爐，市場近期在越南和美國的協議上，達成20%的關稅還是對於產業有一定衝擊性，但從原本的46%，降低到20%左右，導致美股還是以慶祝角度去反應，市場認為，看起來關稅風險持續降低，市場就呈現利多解讀。

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哪怕關稅稅率對產業面，還是具有一定衝擊，但股市部分，仍表現以正向格局出發，所以認為說，這樣氛圍之下，股市有機會持續震盪走高，尤其是台股部分，位階相對偏低，近期標普500、那指持續創高，更重要的包含輝達、台積電ADR都持續創歷史新高，未來短時間內，台積電或加權指數，持續往歷史新高靠近的機率快速拉升，因此認為說，即使關稅議題導致指數有壓，甚至關稅出爐後，指數稍有拉回也不必過度恐慌，中長線只要美股維持多頭，台股自然有跟著走高機會，因此投資人還是要維持樂觀氛圍，近期如果有震盪拉回時間點，AI、績優權值股，仍可分批逢低布局。

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