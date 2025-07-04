核電除役要轉型！台電與普瑞默簽MOU跨足核子醫學

台電今日攜手普瑞默生技公司簽署合作備忘錄，由台電副總經理兼核能發電事業部執行長許永輝（右）與普瑞默執行長黃雅瑤（左）代表簽署。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電放射試驗室有「核安守護者」之稱，成立半世紀以來專責核能電廠設施、環境與人員輻射監測，並於核能機組除役後持續堅守崗位。放射室近年發展多元觸角，投入「放射性食品檢驗認證」外，也跨足核子醫學領域，4日與國內核醫放射藥物先驅普瑞默生物科技公司簽署合作備忘錄，未來可望協助醫療院所建立「核電廠等級」的輻射防護偵測與安全評估機制。

台電表示，放射試驗室是台灣輻射防護人才與核心技術基地，專責核電廠人員輻射劑量評定、環境輻射監測、輻射儀器校修與放射化學分析等工作，1997年成為我國TAF（全國認證基金會）首個放射檢驗認證單位。

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隨核電廠除役，放射室近年力推轉型，於2017年獲衛生福利部第一張食品放射性檢驗認證，更與國際知名檢驗機構SGS台灣檢驗科技公司合作，投入放射性食品檢驗；2019年再獲內政部綠建材及原能會輻射防護偵測認證，至今累積四大國家級認證，在建材、化妝品、農產品履歷等檢測領域中努力為民生日常的輻射安全把關。

為持續推動專業技術多元應用，台電首度跨足核子醫學領域。台電說明，普瑞默為國內研發核醫放射性藥物的先驅，隨著應用於癌症診斷與治療的需求提升，國內各大醫院需更完備的輻射安全評估相關計畫，才能向核安會申請藥物貯存與使用許可證。透過簽署合作備忘錄，雙方將進行輻射防護專業人員交流，未來可望攜手協助各醫療院所建立更完善的輻射防護偵測與安全評估機制。

台電也說明，本次合作有別於以往針對實際樣品與儀器的「檢測與校正技術」，將從核醫作業情境建立相關輻射劑量評估技術，提供輻射防護的最佳化策略，就如同核電廠從設施到人員等各個環節都須制定縝密的監測機制，應用於核子醫學領域則包含藥物運送、貯存與相關人員使用等面向，確保醫療機構符合輻射安全評估最高標準。

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