第三方支付聯手抗詐 綠界帶頭組公會

數位發展部今舉行「公私協力防堵偽冒網站」記者會，綠界代表業者出席。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因第三方支付業者頻遭不法集團冒用行騙，數位發展部今日集結產官學推動防詐聯防機制。第三方支付龍頭廠綠界科技*（6763）總經理劉士維以「第三方支付業者公會籌備處主任委員」身分代表13家業者出席，需將與政府、業者展現對抗詐騙的具體行動力。

近年來，詐騙集團頻繁透過偽冒網站與釣魚連結，冒用第三方支付品牌名義對消費者進行「假買家詐騙」，造成大量民眾受害，也嚴重損害業者多年經營累積的信譽與信任基礎。

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對此，劉士維嚴正呼籲，業者不能再被動應對日益複雜的詐騙手法，而應主動出擊積極因應。以綠界為例，其將自研的「異常網址風險模型系統」公開供業界共享使用，強化產業聯防能力，以防賭潛在風險。

綠界指出，目前已有11家業者使用「異常網址風險模型系統」，每日接收異常網址清單，形成第三方支付產業資安聯防機制，有效識別並阻擋可疑連結，來協助防範潛在的風險網址。

此外，綠界與13家主要業者共同推動的「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」即將於8月4日召開首次會員大會。未來該公會將成為業界與主管機關間的橋樑，致力推動自律規範、制定產業標準，並協助政策溝通與實務落地。

面對詐騙威脅的多變性，綠界也表示，未來已完成規劃，將採購資安業者提供的防偽技術來深化行為風險分析與資料偵測模型，打造前瞻型資安防護機制，提升整體防詐效率與精準度。

第三方支付業者齊聲強調，第三方支付不僅要攔截詐騙，更是重建社會大眾對產業的信任。而綠界並將偕同業界力量，建立防詐機制，捍衛消費者權益，落實數位金融安全的守門人角色。

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