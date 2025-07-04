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美對越祭40％轉運關稅打擊中貨洗產地 這4國皮皮剉

2025/07/04 15:01

美對越南祭出40％轉運關稅，打擊中貨洗產地。示意圖。（法新社）美對越南祭出40％轉運關稅，打擊中貨洗產地。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與越南宣布達成貿易協議，關稅從原本預告的 46% 降到 20%，第三國透過越南「轉運」的商品關稅則加倍到 40%。外界研判，美國此舉意在打擊中貨洗產地。野村證券估計，若協議內容不變，除了越南GDP遭到衝擊外，對中國、泰國GDP的衝擊分別為 0.8%、0.7%，韓國和馬來西亞則為 0.6%。

《南華早報》4日報導，美對越南祭出40%轉運關稅，目前還不清楚轉運的確切標準，專家認為，該條款可能產生深遠的影響，不僅對越南，而且波及更廣泛的地區。

川普政府打擊中貨洗產地早有端倪，美官員聲稱，大量商品從中國出口到第三國（通常是東南亞），這些國家的原產地證明被更改，並以較低的關稅稅率出口到美國。目前尚不清楚實際轉運量有多少，一些分析人士指出，近幾個月中國對東南亞的出口以及東南亞對美國的出口，均大幅成長，這表明轉運確實是一個重大問題。

報導特別提及，由於越南（以及其他東南亞國家）的供應鏈與中國緊密相連，產品的原料和零件主要來自中國，但部分生產和組裝過程在東南亞進行，這種情況很常見。野村證券的分析師3日發布研究報告稱，如果這些商品在新協議也被視為轉運，那麼更高的關稅將對整個地區帶來「麻煩」，因為亞洲嚴重依賴從中國進口的中間產品，而且尚未建立本地生態系統，許多公司恐難避開更高的關稅。

野村證券表示，如果目前的關稅水準保持不變，越南1.7%的國內生產毛額（GDP）將面臨風險，中國為0.8%、泰國為0.7%，韓國和馬來西亞則為0.6%。

一些分析人士直指，轉運關稅具有更大的意義，表明美國決心減少中國在該地區供應鏈的作用。經濟學人智庫中國首席經濟學家蘇月說，雖然轉運具體定義尚不明確，但越南作為中國對美出口潛在連結點的作用將會減弱。

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