環境部調查綠領人才每月缺口2.2萬人 半導體業佔最大宗

環境部公布《綠領人才就業趨勢報告》，今年1到4月平均每月逾4千家企業徵才綠領，釋出2.2萬個工作機會，創8年新高。（環境部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部今（4日）公布《綠領人才就業趨勢報告》，提供今年1到4月數據，平均每月逾4千家企業徵才綠領，釋出2.2萬個工作機會，其中77％集中在六大產業，並以電子資訊/軟體/半導體行業佔22％需求為最大宗，環境部長彭啓明表示將結合大學與部會，持續培育人才，每年增逾3500人為目標。

彭啓明表示，透過人力銀行數據，從1339組關鍵字，淨零、減碳、環境工程等，查找1到4月的職缺，今年平均每月超過4千家招募綠領，釋出2.2萬個工作機會，比去年同期增加9％，創8年新高；彭說，本來今年1月美國退出國際氣候協定，加上關稅壓力等，以為國內企業會緊縮（綠領徵才），沒想到台灣並沒有受影響，各行各業綠領人才需求明顯成長。

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環境部統計，今年約1.7萬個綠領工作集中6大產業佔比77％，分別是：電子資訊/軟體/半導體、一般製造業、建築營造及不動產、批發/零售/傳直銷、醫療保健及環境衛生業、法律/會計/顧問/研發/設計業；其中，半導體業人才缺口逾4600人佔22％為最大宗。

職缺方面，約48％集中在：環境安全衛生類人員、業務銷售人員、工程研發人員、維修/技術服務類人員、專案/產品管理類人員、操作/技術類人員；其中環安衛人員需符合淨零排碳法規、產業廣泛需求，佔比15％最多，第二多為業務銷售人員，顯示企業實踐淨零已從企業本體轉到銷售服務端。

針對綠領人才培育，彭啓明指出，已跟32所大學合作，今年預計培育2400人，明年起目標1年3500人以上，也跟內政部推動淨零建築、綠建築等額外加強課程，持續跨部會合作，環境部自身也會推出循環經濟人才培育，另外碳捕捉與碳封存、碳交易等專業也會陸續推出。

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