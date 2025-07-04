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中國電商Shein違法行銷 遭法國重罰13.6億

2025/07/04 15:14

法國政府週四以「欺騙性商業行為」為由，對中國跨境電商平台Shein處以4000萬歐元罰款。（法新社資料照）法國政府週四以「欺騙性商業行為」為由，對中國跨境電商平台Shein處以4000萬歐元罰款。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府當地時間週四（3日）宣布，以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，對中國跨境電商平台Shein處以4000萬歐元（約新台幣13.6億元）罰款。

據《法新社》報導，隸屬法國經濟部的「競爭、消費暨反詐騙總局」（DGCCRF）表示，歷時近1年的調查發現，Shein存在「與降價有關的欺騙性商業行為」。相關罰款決定已獲巴黎檢察機構批准，並證實Shein已接受裁罰。

DGCCRF指出，負責Shein品牌銷售業務的營運商「Infinite Style E-Commerce Co Ltd.」在折扣訊息上誤導消費者。

Shein在部分促銷活動中實施了先漲價再打折的行為，「這種大幅折扣和常態化促銷的做法，讓消費者誤以為自己得到了極大的優惠」。根據法國法規，參考價為零售商提供折扣前30天內的最低價。

調查顯示，在抽查的多個促銷活動中，有11%的所謂「折扣」實際上是漲價；有57%並未實際降價；另有19%的降價幅度低於宣傳內容。

Shein是一間2008年於中國南京成立的公司，主攻海外市場。自2015年進入法國市場以來，Shein發展相當迅速。在競爭激烈的法國服裝與鞋類市場中，其市佔率已從2021年的2%成長至2024年的3%。

然而，Shein也因快速、大規模的生產模式飽受批評，外界指其對環境造成污染，並存在不公平競爭行為及勞工待遇問題。

Shein回應此事時稱，自去年3月獲悉DGCCRF啟動調查以來，公司已在2個月內採取必要調整與改善措施。Shein也補充，「公司高度重視法國的法律與合法義務」，承諾將持續提升透明度。

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