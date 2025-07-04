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地方憂心裁撤 桃市華南銀行觀音分行急澄清

2025/07/04 12:38

華南銀行澄清觀音分行沒有裁撤議題。（記者周敏鴻攝）華南銀行澄清觀音分行沒有裁撤議題。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕地方近來傳出華南銀行的桃園市觀音分行可能裁撤消息，讓習慣使用華南銀行存提款等服務的民眾傻眼，華南銀行趕忙澄清：「觀音分行自民國90年承受觀音農會後開業至今，已服務當地24年，目前營運正常且與當地民眾、企業互動良好，並無裁撤議題」。

2001年台灣推動農業金融改革政策，由指定銀行接管經營不善的農漁會信用部，當年觀音鄉農會信用路的土地、大樓，因此無償轉讓給華南銀行觀音分行。

華南銀行觀音分行耕耘多後，已成為該地區重要的金融機構，但地方近日因觀音區農會有意強化服務農民，進而傳出華南銀行觀音分行將裁撤的消息，一度引起地方議論，桃園市議員吳進昌認為，華南銀行的觀音分行現址，為接收當年觀音鄉農會信用部觀音辨事處的地點，服務附近觀音區9個里的民眾存放款服務，不該貿然決定撤離，既然當年接收觀音鄉農會的資產與客戶，就該承擔永續經營的義務。

針對地方疑慮，華南銀行澄清，觀音分行目前營運正常，與當地民眾、企業互動良好，並無裁撤議題。

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