中研院估今年經濟成長 最糟情境2.54％、新台幣28字頭

中研院經濟研究所合聘研究員林常青指出，今年經濟成長動能主要來自上半年出口激增、投資成長。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中研院經濟研究所今天發布最新經濟預測，將2025年經濟成長率預測值下修為2.93%，較上次預測微幅下調0.17個百分點。中研院經濟研究所合聘研究員林常青指出，成長動能主要來自上半年出口激增、投資成長。

中研院在進行經濟預測工作時，將台灣經濟區分為數個情境，最好情境是對等關稅降到10%，且稅率相較其他競爭國家優渥，此時經濟成長可達到3.17%。而最糟情境是對等關稅談到20%，232條款（關乎晶片稅率）也課徵20%關稅，新台幣則升值到28到28.5元之間，此時經濟成長為2.54%。

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林常青以「氣象乍好、審時度勢」來形容今年台灣經濟成長，主因是上半年有客戶端拉貨的需求，但下半年在新的貿易型態、新關稅政策、新匯率的狀態下，台灣能否適度調整，將是值得留意的部分。

中研院指出，上半年由於高效能運算與人工智慧等科技應用加速擴展，以及企業為因應美國關稅政策調整而提前積極備貨的雙重因素影響下，國內出口與投資動能同步增強，第1季實質GDP年增率達5.48%，優於普遍預測數據。然而，受限於美國關稅政策的高度不確定性，以及全球需求可能因為關稅效應而轉弱，下半年內外需成長力道預期將明顯趨緩。

林常青時常以甜點來巧妙比喻台灣經濟現況，他今年再度以1種咖啡甜點「阿芙佳朵（Affogato）」來類比，這種甜點把咖啡倒在冰淇淋上，就像今年上半年炙熱濃郁，而下半年像冰淇淋一樣清甜；咖啡能嚐出1種「大人味」，也就是有冷有熱、有苦澀也有甘甜，展現複雜交織的狀況。

根據中研院預測，今年實質GDP年增率為2.93%，國內需求與國外淨需求對經濟成長的貢獻，分別為1.71個百分點與1.22個百分點，其中，國內需求中的投資貢獻率（固定資本形成）1.44個百分點，為經濟成長的主要動力來源。物價方面，消費者物價指數（CPI）年增率估為1.85%，略低於通膨警戒線。

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