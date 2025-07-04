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逾7成企業有接班計畫創歷年新高 「傳賢不傳子」成主流

2025/07/04 12:13

es123求職網日前進行「企業接班人計劃調查」（業者提供）es123求職網日前進行「企業接班人計劃調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣已進入超高齡社會，企業接班問題也成為各界關注焦點，yes123求職網日前進行「企業接班人計劃調查」，結果顯示已有73.4%的公司已規劃或執行接班計畫，創下歷年新高，其中57.2%選擇由專業經理人接班，反映「傳賢不傳子」逐漸成為主流。調查也發現，企業平均從33歲起培養接班人，交棒過程約需3.7年完成。

5至6月的股東會旺季已結束，不少科技業、大型金控，在今年的董監改選中進行二代接棒，根據yes123求職網今日公布的「企業接班人計劃調查」發現，企業最高決策制度方面，35.8%公司採「雙人共治」，32.6%為「一人裁定」，31.6%為「群體決策」。但若從勞方角度，高達70.6%的求職者偏好「群體決策」，顯示勞資雙方對決策模式看法仍有差距。

究竟「接班人」應具備哪些使命？調查發現，企業最重視「穩健成長與永續經營」（64.2%），其次為「維持企業文化優點」與「推動國際化」。但從勞方觀點，卻偏好「與員工打成一片」（68.8%）及「改造組織缺點」（61.6%）的接班人。

在理想CEO的特質方面，企業與求職者皆認同「團隊合作」、「應變能力」與「執行力」為關鍵，求職者則更強調「願意聆聽」、「謙虛放下身段」等軟性領導力。且93%企業認為CEO應訂定KPI並與薪資掛勾，勞方也有93.7%贊同，顯示反映績效導向的管理趨勢已成共識。

此次調查亦詢問求職者心目中「夢幻CEO」的人選，前5名依序為「輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳」、「台積電創辦人張忠謀」、「鴻海集團創辦人郭台銘」，及「星宇航空董事長張國煒」、「統一企業董事長羅智先」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但創辦人多身兼數職，無暇思考或落實接班人計劃；台灣業界對「所有權」與「經營權」是否要明確分離，看法仍然分歧。面對少子化、高齡化與世代價值觀差異，未來接班人須面對數位轉型與地緣政治等多重挑戰，建議企業高層，設定在35歲以前開始培養接班人，約4、5年後正式接班，代表接下來「七年級生」，有望成為CEO的主要年齡層。

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