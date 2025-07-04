加油族注意！下週國內油價有望降0.1元或不調整

下週油價有望降0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價有機會降價！國際油價本週下跌，國內油價有機會降價0.1元或不調整，柴油則降0.2到0.3元。

國際油價因美國能源資訊管理局（EIA）公布美國商用原油庫存增加、美國關稅經貿政策仍具不確定性而下跌。

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中油累算至7月3日的調價指標7D3B週均價為68.98美元，較上週70.07下跌1.09美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.234元，較上週29.401元升值0.167元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油調降0.3元。

但能可能觸及平穩措施，中油吸收後，下週汽油不調整或調降0.1元、柴油調降0.2-0.3元。

若按預估，下週國內參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27或27.1元、95無鉛汽油每公升28.5或28.6元、98無鉛汽油每公升30.5元或30.6元、超級柴油每公升25.6或25.7元。最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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