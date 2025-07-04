新竹男留11筆土地值近億元，繼承人未申報繳稅險遭拍賣，新竹分署出狠招，讓繼承人乖乖繳罰款近1490多萬元。（新竹分署提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區有男子2019年間死亡，身後遺留11筆土地，據查公告現值高達9531萬餘元，但因繼承人長年旅居日本，未申報遺產稅。法務部行政執行署新竹分署為促使繼承人繳納稅款及罰鍰，欲將土地查封拍賣，果然繼承人立即將所欠遺產稅加計利息及罰鍰1489萬9533元繳清，才得續繼承。

新竹分署指出，這名男子死後遺留了11筆土地，土地價值也隨著時間增長，公告現值已達9531萬餘元，總面積約4萬1000平方公尺（約1萬2000坪）。只是這名男子長年旅居日本，其繼承人也是，分署查無在台灣住所。男子死亡後，其繼承人未依規定申報遺產稅，遭國稅局補課遺產稅並裁罰，稅單寄送至日本後，繼承人逾期未繳，國稅局於是移送法務部行政執行署新竹分署執行，移送金額1462萬餘元。

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新竹分署受理案件後，就該男子遺留的11筆土地囑託地政事務所為查封登記。為兼顧國家稅捐債權及繼承人之利益，促使繼承人自行繳納稅款及罰鍰，新竹分署將查封公文囑託外交部寄送給遠在日本的繼承人，並核發執行命令，命繼承人在指定之期日到場報告財產狀況，若繼承人不願出面處理，即就遺產土地進行拍賣。

結果執行命令發出後，繼承人立即委託台灣律師處理土地，繼承人覓得土地買主後，將所欠遺產稅加計利息以及罰鍰一次繳清，順利讓國庫進帳1489萬9533元，新竹分署也依法將土地查封命令塗銷，由其自由管理處分。

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