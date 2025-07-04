模型車控迷看過來！日產神車GT-R駛入小7

7-ELEVEN首次推出在地限定、全球獨家配色2款「限量NISSAN GT-R 7-ELEVEN紀念車」，預期將再度秒殺。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕模型車控看過來，NISSAN神車將開進小7！7-ELEVEN首次與世界模型車品牌TARMAC WORKS合作，使用知名跑車「東瀛戰神」NISSAN GT-R的NISMO GT3外觀造型設計，加上7-ELEVEN橘綠紅3色賽車塗裝設計，每台模型車皆有專屬編號證卡，打造NISSAN GT-R 7-ELEVEN全球限量紀念車，預計將吸引跑車迷秒殺。

統一超商表示，7月9日上午11點起，7-ELEVEN全台門市開放預購，預購價1台599元、2入優惠價999元。

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迎暑假消費旺季商機，統一（1216）集團自7月9日至7月15日，將串連集團7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等共13大品牌，近萬家通路據點，發動團體促銷戰。

7-ELEVEN實體門市12大品類指定商品享2件79折、4件75折、指定鮮食第2件7.11折與CITY系列指定飲品買2送2等優惠。

星巴克7月9~11日11:00-20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；7月14~15日，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠。

Mister Donut甜甜圈3入109元,7入199元（限42元品項）。

自有電商平台「uniopen」即日起至7月31日「7-ELEVEN i預購」全站不限金額天天免運，加碼指定品項享7% OPENPOINT點數回饋；iOPEN Mall即日起至7月15日推出全站領券現折優惠，7月11日會員日限時加碼「11%現折」搶券活動。

康是美於7月9日至7月15日活動期間指定商品消費滿711元、現折110元；7月11日至7月17日於統一時代百貨台北店全館指定櫃位滿3000元送300元，使用icash2.0或icash Pay支付再享加碼優惠。

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