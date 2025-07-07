LTN經濟通》日本百年音響車載巨頭 納進台商版圖

群創集團以326.9億元，百分之百收購日本品牌廠Pioneer。（路透）

群創以326.9億元 收購 Pioneer

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣面板大廠群創光電旗下車載子公司CarUX，宣布與國際投資機構EQT簽訂協議，以股權價值1636億日圓（約合新台幣326.9億元），收購日本百年品牌Pioneer Corporation 100%股權。

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這是群創集團自2010年耗資1860億元併購奇美電與統寶的三合一，創下全球面板產業史上規模最大的併購案紀錄之後，15年來再一次大手筆併購案。

據報導，CarUX作為群創旗下專攻車載顯示與人機介面（HMI）的子公司，早在併購前便與Pioneer有密切合作，這筆交易是「業務先行、整合再上」的策略，市場認為水到渠成。

分析師指出，群創拿下Pioneer，引發業界關注的不只是收購金額，而是背後的戰略企圖。群創不想只做元件供應商，想以Pioneer品牌為核心，推動下一階段國際擴張，與日韓、美系Tier 1廠商正面競爭。

業內人士表示，這不只是一樁「擴充產品線」的投資，而是將「品牌、技術、通路」打通的關鍵佈局。現今車用電子在全球市場的競爭已進入下一階段，整體生態圈從單一零件供應延伸至軟體整合與智能服務。一旦整合成功，CarUX在全球車用電子分工中將擁有話語權。

Pioneer揚聲器。（擷取自中國社交媒體）

Pioneer的「聲」命之路

Pioneer從音響之王到車載巨人，營運軌跡與「聲音」脫不了關係。Pioneer創立於1938年，初期以揚聲器起家，是日本音響製造業草創期的重要一員。1950至1980年代，Pioneer憑藉家用音響、卡帶播放器與雷射唱盤等多項創新產品紅遍全球，成為當時與Sony、Panasonic並列的電子品牌巨頭。

進入1990年代，隨著家電數位化與全球化競爭加劇，Pioneer逐漸將重心轉向車載電子與B2B市場，並先後退出電視與家電業務。2000年代，Pioneer更與Honda、Toyota、GM等大型車廠合作車載導航與音響系統，穩居全球前五大車載電子供應商之一。

2014年，當Apple宣布CarPlay推出時，第一批支援的第三方車機品牌就有Pioneer，當時就與 Alpine、Kenwood 分庭抗禮。

然而，儘管Pioneer在轉型過程中積極調整，但還是無法擺脫日本電子業「高技術、低利潤、慢決策」的結構性困境。2019年，瑞典私募基金EQT收購Pioneer大多數股權，推動一連串組織重整與聚焦車載業務。

分析師指出，儘管Pioneer品牌在消費市場式微，但Pioneer的車載事業卻在全球OEM市場中穩紮穩打，尤其在導航系統、車載音響、HMI設計上累積深厚技術。專家直言，這就是群創所看重的「內功」。

Pioneer與多家日本車廠合作悠久，在供應鏈中具有信任關係，一般新創公司難以取代。（法新社）

藉併購案邁向國際車載市場



對於群創為何會以逾300億元台幣，收購一家看似已走下坡的日企。分析師點出關鍵，Pioneer具有「隱藏版競爭力」，除了品牌價值，還擁有三大特點，包括完整的HMI軟體能力、與日系車廠的深度綁定、與日系車廠的深度綁定，使其在車載電子供應鏈中站穩腳步。

據了解，Pioneer具完整的HMI軟體能力，不僅能提供螢幕與音響，更有自有導航引擎、語音控制、車機UI系統開發能力。這讓其能提供整套智慧座艙（smart cockpit）解決方案，成為車廠青睞的Tier 1供應商。

此外，Pioneer長年支援豐田、本田、日產跨國出貨，包括北美、歐洲、亞洲，因此其infotainment系統具備高度模組化、支援多國語言切換與地區化語音控制，這是許多新創或中資廠商難以比擬的資產。

Pioneer與這些日本車廠的合作悠久，在供應鏈中雙方建立了信任關係，一般新創公司難以取代。另外，Pioneer在亞洲、美洲、歐洲皆有製造與維修據點，具備即時服務全球OEM車廠的能力。

分析師指出，CarUX收購Pioneer將對智慧座艙相關供應鏈產生明顯的結構性影響，特別在IC、面板模組、車載HMI軟體3個領域帶來整合、重新洗牌與區域性調整等效應。

從這些角度看，群創收購的不只是一個品牌，而是一整套能支援其邁向國際車載市場的能力基底。

分析師指出，群創集團收購Pioneer與鴻海併夏普，這兩樁收購時機與對象體質完全不同。（路透資料照）

「業務先行、整合再上」

正當群創宣布收購日廠Pioneer一案，市場想起了鴻海併夏普。對此，分析師指出，這兩樁收購時機與對象體質完全不同，群創收購是以「選良婿」的方式投資，鴻海是以「白馬救公主」式入局。

鴻海於2016年入主夏普，當時著眼於面板與家電業整合，但夏普營運瀕臨破產，是資產與債務糾結嚴重的企業，鴻海只能以資金與製造體系為夏普輸血，帶有高風險與極大文化障礙。

Pioneer是EQT 整頓過的健康公司，收購時EBITDA（用來衡量公司核心盈利能力的財務指標）為正，且產品聚焦，也無債務炸彈。而群創與Pioneer的結盟是以雙方「互補戰略」為基礎，未來將整併產品線、供應鏈、品牌與軟體研發，擴大在北美與歐洲車廠的業務份額。

專家指出，CarUX透過Pioneer的助力，成為少數能提供完整智慧座艙解決方案的亞洲供應商，將可挑戰南韓（LG、Samsung Harman）、歐洲（Bosch、Continental）、中國華為的 Tier 1。

日媒解讀，這種「業務先行、整合再上」的策略，為台日企業整合的「2.0版」。

Pioneer接受群創併購，符合現今日本企業在全球競爭環境下的現實與文化觀。（歐新社）

Pioneer願意被台商收購 三個「日本視角」

數據指出，Pioneer累積超過6000件全球專利，參與多項國際車載標準的制定，擁有技術護城河。這對CarUX來說，是一筆「買品牌、買技術、買專利」三位一體的交易。

專家表示，Pioneer已被外資持有多年，決策文化較國際化，其願意被收購，反映出「外資接手，亞洲內部整合」的新局。以日本企業的角度，這樁收購案包含3大關鍵，非敵意、長期經營導向，以及日本企業特有的「善後文化」與選擇「亞洲盟友」而非歐美或中資。

分析師認為，Pioneer接受群創併購，並不是被迫賣身，而是完成轉型、選擇合適夥伴「交棒」的理性決策，符合現今日本企業在全球競爭環境下的現實與文化觀。

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