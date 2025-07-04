抹茶控荷包注意！熱浪襲擊日本影響產量 茶葉飆漲創新高

創紀錄的高溫抑制產量，日本抹茶原料茶葉價格創歷史新高。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕熱浪席捲全球，日本創紀錄的高溫抑制了今年的抹茶產量，茶農和產業官員表示，高溫氣候導致供應緊張，在全球對於抹茶產品的旺盛需求下，原料茶葉價格創下歷史新高，大漲170％，飆至每公斤8235日圓（約新台幣1660元）。

《路透》報導，京都地區約佔日本碾茶（Tencha）產量的4分之1，這是抹茶的原料茶葉。去年夏季，京都遭受了嚴重的熱浪襲擊，這是日本有史以來最熱的一年，進而導致今年4月至5月的產量下降。

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第6代茶農吉田昌弘（Masahiro Yoshida）表示，今年只收穫了1.5噸碾茶，比往年的2噸產量減少了4分之1。吉田指出，去年夏天太熱了，茶樹都因此枯萎，所以可以採摘的茶也沒那麼多。

近年來，受到千禧世代和Z世代消費者尋求更健康選擇的推動，全球對抹茶的需求激增，各地的咖啡廳都開始提供抹茶拿鐵、冰沙和甜點等產品。這種經過精細研磨的茶品，因為其抗氧化的功效，以及比其他綠茶更高的咖啡因含量而被推崇。

Tealife創辦人石井友紀（Yuki Ishii）表示，去年顧客對抹茶的需求成長了10倍，並且仍在持續攀升，與此同時，日本的抹茶供應量卻正在下降。

根據日本茶生產協會（Japanese Tea Production Association）數據，隨著愈來愈多的茶農轉向生產抹茶，日本在2024年產出5336噸的碾茶，比10年前增加近2.7％。不過，該協會表示，今年的抹茶產量將下降。

日本農林水產省數據顯示，2024年，包括抹茶在內的日本綠茶出口額增加25％，達到364億日圓（約新台幣73.38億元），主要受惠於抹茶等茶粉的需求成長。以出口量來計算，日本綠茶出口成長了16％。

國際日本茶協會（Global Japanese Tea Association）表示，碾茶的價格現在已攀升至歷史新高，今年5月在京都舉行的拍賣會上，碾茶的成交價達到每公斤8235日圓（約新台幣1660元），較去年同期大漲170％，遠高於2016年創下的4862日圓（約新台幣980元）歷史紀錄。

美國紐澤西州製茶公司Ooika的老闆法爾松（Marc Falzon）坦言，很多人都希望今年的產量能更高，以緩解一些短缺問題，但現在看起來情況並非如此。該公司會從京都宇治茶農手中採購茶葉，並在美國進行研磨製成抹茶。

法爾松表示，日本製造商目前正在努力提升抹茶產量，但這無法解決目前的短缺問題，因為他們現在種植的新茶園需要5年的時間才能採收，預計抹茶價格將進一步大幅上漲。

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