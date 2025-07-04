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日圓「0.2025」史上最甜價！10萬台幣多換4張迪士尼門票加36碗拉麵

2025/07/04 10:54

日圓「0.2025」史上最甜價！（彭博）日圓「0.2025」史上最甜價！（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕沒有最甜，只有更甜價，受美元指數走弱，台幣升勢難擋，隨著台幣一度升破28.8元關卡，台銀日圓現鈔賣出價出現「0.2025」價位，刷新史上最甜換匯紀錄，今10萬台幣可較4月22日多換6.57萬日圓，相當於1家4口迪士尼門票，外加36碗拉麵全免。

受聯準會降息預期升溫，美元指數走勢疲弱，亞幣近期強勢走升，其中又以新台幣升勢最狂，今再創逾3年來新高，早盤升破28.8元關卡，觸及28.792元。

在台新升勢銳不可擋下，日圓直直落，台銀日圓現鈔賣出價今以0.203元開出，隨著台幣強升下，一度驚見「0.2025」價位，刷新史上最甜換匯紀錄。

以今匯率來算，換10萬台幣，可換到49萬3827日圓，相較於今年4月22日高點，台銀日圓現鈔賣出為0.2336，只能換到42萬8082日圓，今可多換6萬5745日圓，相當於1家4口，迪士尼2張大人與2張學生票，外加36碗拉麵全免。

匯銀人士指出，在台幣升破29關卡，再見28字頭，短線看升壓力增大，建議哈日族在換匯上，宜採分批換匯，才能換到相對低點的日圓。

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