焦點股》力積電：續漲乏力 成交量逾15萬張居冠

力積電續漲乏力，成交量逾15萬張居冠（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）接獲納微（Navitas）從台積電（2330）的氮化鎵（GaN）代工轉單，今（4）日開盤一度大漲逾5%，觸及18.6元，創4個月以來新高價，但後續乏力，買盤縮手，截至10點32分，股價暫報17.7元，小漲0.05元，成交量逾15萬張，高居台股成交量之冠。

輝達合作夥伴之一、國際功率半導體廠納微（Navitas）日前宣布與力積電在氮化鎵（GaN）進行代工合作，並宣告旗下650V元件產品在未來1到2年內，將從台積電轉到力積電8吋廠代工生產。台積電也順勢聲明將在2年內逐步退出氮化鎵領域。

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市場認為，台積電不看好已變成紅海的氮化鎵代工市場才選擇退出，納微也並非高階氮化鎵的第一品牌廠，轉單還需長時間驗證才能進入量產，對力積電營運有何助益還待觀察，這也是力積電股價僅出現「一日行情」的主因。

受惠轉單利多消息，力積電昨日股價飆升，強勁鎖漲停在17.65元。今日股價持續上攻，以17.8元開出，隨後一度觸及18.6元，上漲5.38%。力積電昨價量俱增，但遭外資賣超7600張。

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