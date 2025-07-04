中國電動車泡沫快爆了？德媒點出市場過熱恐迎大崩盤

德國媒體《商報》（Handelsblatt）近日刊出以「中國電動車泡沫即將破裂」為題的評論文章，點出比亞迪正成為此波泡沫危機的核心象徵。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國儘管擁有全球最大的電動車市場，卻也可能是最脆弱的市場。德國媒體《商報》（Handelsblatt）近日刊出以「中國電動車泡沫即將破裂」為題的評論文章，直指中國電動車產業正面臨補貼依賴、毀滅式價格競爭與爭議性銷售手段等多重結構性問題，整體市場有過熱之虞。

報導指出，2024年中國共售出超過1200萬輛電動或油電混合車，顯示市場規模持續擴大，但成長背後的代價正在浮現。其中，作為中國電動車龍頭，同時也是全球最大電動車製造商的比亞迪（BYD），正成為此波泡沫危機的核心象徵。

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在需求動能放緩的背景下，比亞迪仍持續擴產，截至2025年5月，比亞迪累積逾34萬輛新車未能順利銷出，已與2024年全年水準相當，顯示產能過剩問題嚴重。

雖然比亞迪計劃將這些多餘產能出口到海外。但考量到懲罰性關稅、對電動車的疑慮，以及對「中國製造」汽車的品質與價值持保留態度，要實現如此大規模的出口並不容易。

與此同時，中國車市的內部競爭也日益白熱化，像是小米等新興業者正積極搶市，進一步加劇價格戰。評論指出，這種無序擴張與產能堆積的模式，令人回想起中國早年在太陽能、風電與房地產產業的「爆炸式成長後迅速破裂」的歷史。

德國《世界報》（Die Welt）也報導，比亞迪為了清庫存，選擇將大量車輛出售給自家經銷商與租車公司，這些車輛很快轉為二手市場販售，衝擊新車價格，使整體品牌價值面臨壓力。這種「先賣後跌」的銷售模式，進一步引發產業對於價值穩定性的擔憂。

這篇評論也提到，已經有中國企業家把比亞迪與恆大相提並論，而隨著中國官方也開始針對電動車行業發出警訊，外界應該認真看待。

德國汽車研究中心（Center for Automotive Research）主任杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）批評比亞迪「沒有清晰的歐洲銷售策略，只是在做短期促銷」，長遠將損害品牌信譽與產品殘值。他警告，比亞迪忽略車輛在市場上的長期價值穩定性，「如果一台新車3年後的殘值不到售價的一半，對車主來說將是極大的損失。」

他強調：「汽車不是衛生紙，用完就丟。」一輛車往往使用長達10到15年，並會歷經多次轉售，因此維持穩定的價值才是品牌長久經營的關鍵。

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