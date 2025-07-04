焦點股》智伸科：打入AI晶片供應鏈 股價震盪

汽車零組件廠智伸科打入AI晶片供應鏈，今股價高檔震盪。（智伸科提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠智伸科（4551）打入AI伺服器供應鏈，第2季開始量產AI伺服器散熱系統關鍵零組件，今天開盤股價一度下跌至124.5元，隨即拉升至130.5元、震幅超過5%，截至9:34分，股價暫報129元，漲幅2.79%，成交量逾1377張。

智伸科第1季每股稅後盈餘2.07元，前5月累計合併營收為32.62億元，較去年同期增加12.89％，5月非汽車事業體的營收比重，已自年初的45.88％拉升至49.11％。

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智伸科表示，2025年是公司重要的蛻變年，旗下汽車事業部產品結構已加速轉型，出貨主力已由傳統車款轉向電動車、氫能源車及油電混合車等新能源車型的關鍵零組件。

醫療事業部成功開發AI手術機器人、智慧醫療機械手臂所需的精密零組件，下半年正式出貨。

半導體事業部已成功打入國際半導體設備大廠的先進製程設備關鍵零組件供應鏈，進入試量產階段。

AI伺服器領域成功開發並量產相關的關鍵零組件，打入全球AI晶片龍頭生態圈，並於今年第2季起陸續出貨，對整體營運帶來正面的挹注。

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