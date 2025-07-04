狂貶也沒在怕 貝森特：美元國際準備貨幣地位不會被撼動

今年上半年，美元指數跌近11％，美國財長貝森特則重申，美元作為國際準備貨幣的地位不會受到衝擊。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國關稅以及川普政府的外交政策影響，美元在今年上半年創下1973年以來最差表現，引發各界的關注，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（3日）表示，並不擔心美元作為國際準備貨幣的地位會因此受到衝擊。

貝森特接受《彭博》訪問時表示，美元的價格與強勢美元政策無關，強勢美元政策的重點是美國是否在長期採取措施，確保美元仍是國際準備貨幣。並稱，川普政府確實正在採取這樣的措施。

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截至本週一（6月30日）收盤，美元創下了自1973年以來最糟的上半年表現，今年上半年，美元指數跌近11％。導致美元不斷走貶的主要原因是市場對於川普政策的擔憂，包括關稅上調，以及華府對長期以來向美國投資的盟友採取咄咄逼人的外交姿態，可能對經濟成長造成衝擊。

中國和歐洲的政策制定者近期都提到，今年圍繞在美元的問題，為全球金融體系擺脫長期以來對美元的依賴提供了一個機會。對此，貝森特則持懷疑看法。

貝森特直言，認為人民幣應該扮演國際角色的想法完全是「謬論」，他們的貨幣不可兌換，那要如何成為國際準備貨幣，中國甚至還有14億人口想把錢轉出中國。在數十年的對沖基金生涯中專注於外匯交易的貝森特表示，準備貨幣的必要條件是「自由交易」，但北京方面仍維持著資本管制。

談到歐洲的情況時，貝森特表示，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）幾天前稱「現在或許是歐元的黃金時代」，但貝森特認為，如果匯率來到1.2美元兌1歐元，歐洲人又會抱怨他太強勢了。

過去歐元強勢的時期，有時會促使歐央官員呼籲採取「殘酷」的行動，因為強勢貨幣將削弱出口競爭力。貝森特指出，他們應該要謹慎行事，美國已經意識到自身作為國際準備貨幣所帶來的責任，美國政策制定者可以容忍美元走強的時期。

貝森特也提到，自第2次世界大戰以來，美國作為國際準備貨幣的地位就一直被質疑，各界多次預測美元的地位將不再，但貝森特認為，這一次將再次證明懷疑論者是錯的。

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