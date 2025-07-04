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焦點股》華碩：股價太貴了？ 外資調降評等

2025/07/04 09:32

美系外資調降華碩評等。（記者卓怡君攝）美系外資調降華碩評等。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告降評華碩（2357），從「超越大盤」降至「中立」，美系外資指出，華碩今年以來股價表現亮眼，年初至今漲幅超越大盤12%，並領先其他PC同業約15%至30%。然而，隨著股價上漲推升估值至12個月本益比15倍，達歷史區間高檔，市場分析機構對其風險報酬比持較保守態度，目標價從660元降至650元。

華碩今日早盤股價續弱，截至9:16分左右，股價下跌0.47%，暫報636元，成交量約1013張。

美系外資分析，儘管華碩第2季營收有望優於預期，主因電競PC需求強勁，但受匯率波動影響，毛利率可能表現不佳，展望第3季，由於第2季客戶已提前備貨，加上電競GPU供應吃緊，整體營收增幅預料將低於季節性水準，預估華碩第2季與第3季營收季增率將分別為21%與5%，營業利益率則落在4%至5%。

此外，NVIDIA（輝達）為中國市場推出新款資料中心GPU「RTX6000D」，預計2025年下半年生產達150萬至200萬顆。該晶片基於RTX50系列電競GPU改版，恐進一步壓縮電競GPU的市場供給，對華碩及微星（2377）等顯卡品牌商形成短期壓力。

在關稅風險方面，儘管華碩美國市場占比較低（約15%），且已完成大部分產能移轉至中國以外地區，但美國PC關稅豁免期即將結束，政策走向仍不明朗。若美方對東南亞進口PC課徵更高關稅，可能導致華碩面臨額外成本與需求下滑風險。

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