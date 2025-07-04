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宏達電攜手辛亥國小 VIVERSE Create 導入資訊科技課程

2025/07/04 09:33

宏達電攜手辛亥國小，將VIVERSE Create 導入資訊科技課程。（宏達電提供）宏達電攜手辛亥國小，將VIVERSE Create 導入資訊科技課程。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 HTC（2498）今（4）日宣布與臺北市文山區辛亥國民小學合作，將 AI 驅動的 3D 沉浸式內容創作平台VIVERSE Create 導入國小資訊科技課程，讓 XR 教育從大學場域延伸至國小教學現場，啟發學生的數位創造力與敘事力。

宏達電指出，台北市辛亥國小已連續三年推動「藝術跨域元宇宙美感教育」課程，由資訊組長王宗科老師帶領高年級學生，以 VIVERSE Create 平台為核心展開創作教學。課程以「3D 吉祥物設計」為主題，結合 AI 工具與 VIVERSE Create，將 原本侷限於2D 圖像的創作，延伸為完整的 3D 沉浸式學習體驗。學生從手繪吉祥物草圖出發，生成 3D 角色物件，並於 VIVERSE 虛擬空間中設計班級主題牆與展示區，最終並於虛擬展間中發表個人作品，實踐從創作、空間規劃到展覽呈現的全方位 3D 沉浸式創造力。

宏達電說，本課程亦獲教育部「5G 新科技學習示範學校計畫」支持，融合 AI 與 XR 技術，呼應十二年國教科技領域對「核心素養」與「實作能力」的培育目標。學生在創作歷程中結合設計思維、問題解決與邏輯運算，發展科技知能與數位敘事力，也強化了跨域學習與自我表達能力。

宏達電指出，延續與德州大學奧斯汀分校、國立高雄大學等高等教育機構的合作，HTC進一步將VIVERSE Create 的教學與學習應用拓展至基礎教育，逐步建構從大學專業技術培養、職涯探索到國小啟蒙的完整學習路徑。

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