畢業好薪情！薪資報酬率最高的「10個大學科系」揭曉

在選擇大學主修科系時，重要的是在自己的熱情與興趣，以及未來的工作之間取得平衡。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在選擇大學主修科系時，重要的是在自己的熱情與興趣，以及未來的工作之間取得平衡，由於美國大學平均每年學費高達約3萬8270美元（約111萬元新台幣），因此做出念哪個系的決定必須謹慎，某些熱門科系可能無法帶來與成本相符的回報，而根據美國提供學生貸款方案的組織Student Choice最新研究，發現工程學系是畢業工作5年後，薪資報酬率（ROI）最高的科系，報酬率高達326.6%。

Student Choice指出，在評估2025年最有價值的學位時，也必須考慮當前的重大趨勢，例如人工智慧（AI）、全球人口老化、對再生能源的需求日益上升，以及就業市場的競爭加劇。這些因素都將深刻影響未來的就業市場。

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Student Choice根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）資料的分析，發現許多高薪職位所需的學士學位，都集中在工程、電腦科學與健康醫療等領域。這些行業不僅收入優渥，同時也是成長最快的職業之一。

結果顯示，工程學系以326.6%的5年ROI奪下寶座，其次為電腦科學與資訊科技，為310.3%；護理系則以280.9%的ROI排名第3。再來為會計系的261.3%和生物化學的248.2%。

其次依序為商業和生物學的231.9%，以及政治學和健康的228.6%，以及法律研究的218.8%。

不過Student Choice也強調，一些投資報酬率最高的學位，或許可能不會是學生會感興趣的領域，儘管選擇高報酬率的科系很重要，但個人的快樂與滿足同樣不可忽視。

Student Choice認為，最具潛力的學位，是那些能同時實現財務目標與個人價值的選擇。真正有價值的學位應能幫助你在畢業後過上安穩且充實的生活，而你也應該對這樣的選擇感到由衷滿意。

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