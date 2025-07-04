西方金屬冶煉業陷入危機 ! 路透 : 中國「壓價擴產」已撼動全球供應鏈

路透示警，金屬冶煉是西方下一個關鍵礦產危機。（擷取自中國社群網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當中國對稀土等關鍵礦物施加出口限制引發全球關注之際，一場更大的供應鏈風暴正悄然醞釀。《路透》指出，「金屬冶煉」正成為下一個戰略競爭熱點。從銅、鋅到鋁與鎳，西方國家的冶煉廠正因中國的激進擴產與低價競爭，面臨前所未有的生存壓力。

據報導，中國在全球基本金屬冶煉的市占率持續「穩步上升」，並且正在接近同樣的主導地位，這使得北京能將鎢和鉍等更為深奧的關鍵礦物出口武器化。

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專家指出，現在市場問題核心是，中國冶煉產能正超速成長，壓低全球加工費率。最新例子是中國冶煉商與智利Antofagasta達成協議，銅礦加工費為零。這顯示了，市場價格已反轉到冶煉商需貼錢買原料的異常狀況。

鋅市場也未倖免。即便2025年前4個月鋅礦產量年增5.1%，中國進口鋅精礦量更倍增至220萬噸，但因中國冶煉新增產能遠超原料供應，導致去年第4季加工費一度轉負，迄今仍未回到合理水準。

分析師指出，銅冶煉廠可以從金、銀和硫酸等副產品中獲利，但冶煉和精煉費用才是核心收入來源。或至少應該如此。儘管鋅冶煉廠的現貨費用已回升至每噸55美元，但仍低於今年80美元的基準價格，這價格至少50年以來的最低年度費用。

《路透》直言，這種惡性競爭正重塑全球格局。中國鋅精煉市占自2007年33%攀升至2024年的近50%；鋁市則長期佔全球初級產量6成，過剩的鋁產量以半成品的形式流出，其出口量更從2010年的200萬噸增加到去年的600萬噸。

此外，中國與印尼聯手更推高全球鎳供給，自2020年以來已迫使西方逾50萬噸產能關閉。

除了價格戰，中國冶煉業還享有電力補貼與政策扶持，與高電價、政策掣肘的歐洲與北美形成強烈對比。俄烏戰爭引發能源價格飆升後，歐洲已有多家鋁與鋅廠關閉，歐盟緊急推動電力協議與電網接入改革，力求挽救高耗能產業。

專家指出，中國雖不壟斷全球礦產開採，但幾乎已經掌控從礦石轉化為金屬的加工關鍵環節。這點可從稀土、鎵、鉍到鋁與鎳，其策略性出口管控顯示，中國「金屬冶煉」正在對全球科技與製造業產生實質威脅。

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