川普關稅暫緩倒數計時、OPEC+即將增產 國際油價應聲走跌

國際油價週四（3日）小幅下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（3日）小幅下跌，因投資人擔憂美國關稅可能抑制能源需求，加上主要產油國預期將提升供應。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌45美分，或0.67%，收每桶67美元，因美國獨立日前夕，市場交投清淡。

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布蘭特原油期貨下跌31美分，或0.45%，收每桶68.80美元。

美國總統川普對於暫停實施美國上調關稅的90天暫緩期，將於7月9日結束，但歐盟與日本等多個主要貿易夥伴仍未敲定貿易協議。油市交易員擔憂這可能衝擊經濟與燃料需求。

雖然美國與越南達成初步貿易協議曾在週三推動油價上漲，但整體關稅的不確定性仍籠罩市場。

OPEC+預計將於本週末的政策會議中同意每日增產41.1萬桶，這也對油價構成壓力。此外，一項私人機構調查顯示，作為全球最大原油進口國的中國，因內需疲弱與出口訂單下降。其服務業活動在6月出現9個月來最慢的擴張速度。

在美國方面，原油庫存意外上升，也進一步突顯了這個全球最大原油消費國的需求疑慮。

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