輝達GB300來了！「親兒子」CoreWeave搶先部署 股價狂飆

圖為輝達GB300 NVL72 伺服器機櫃，由雲端AI基礎設施業者CoreWeave率先採用。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雲端人工智慧 （AI） 基礎設施業者CoreWeave週四（3日）宣布，已收到市場上首套採用輝達（Nvidia）最新高階晶片的AI伺服器系統。顯示該公司在競爭激烈的 AI 雲端運算領域地位日益上升。而CoreWeave是輝達的投資對象之一，在市場上有「輝達親兒子」的稱號。

根據製造該系統的戴爾科技（Dell Technologies）發布的聲明，這套首批的 GB300 NVL72 伺服器機櫃，將在美國組裝與部署，CoreWeave 計劃在今年內陸續啟用其他系統。

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CoreWeave 的客戶包括 OpenAI。CoreWeave表示，這套新系統將使其客戶能夠「開發與部署更大、更複雜的 AI 模型，其運算速度將遠超以往。」

CoreWeave 的首次部署，突顯出該公司越來越專注於向需要強大輝達晶片來訓練與執行 AI 軟體的企業，租賃雲端運算的能力。戴爾近年也透過銷售 AI 伺服器給包括馬斯克旗下 xAI 等公司來重振其業務。

CoreWeave 技術長薩蘭基 （Peter Salanki）在聲明中表示：「CoreWeave 不斷致力於推動 AI 發展的極限，部署最先進的雲端運算能力，以訓練下一代 AI 模型。」

CoreWeave股價週四收在165.20美元，漲幅8.85%。

彭博行業研究 （Bloomberg Intelligence） 分析師 Steven Tseng 在5月的報告指出，隨著經濟與地緣政治不確定性持續，整體 AI 伺服器需求前景仍有待觀察。

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