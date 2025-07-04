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黃金或將晉升為「戰略資產」！投資地位全面翻轉 路透點出1關鍵

2025/07/04 10:12

外媒認為，黃金及其礦產資源可能享受「關鍵礦物」升級。（彭博資料照）外媒認為，黃金及其礦產資源可能享受「關鍵礦物」升級。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著地緣政治不確定性升高，以及市場對美國資產信心動搖，黃金正逐步從「避險資產」升級為可能的「關鍵礦物」，這一轉變正在引發全球政府與投資者對其戰略地位的重新評估。《路透》指出，黃金並不是先進製造業的重要組成部分，不像稀土、鋰或銅等關鍵礦物那樣被廣泛應用於高科技製造，但其作為全球儲備資產的重要性正逐漸凸顯。

數據顯示，自2024年11月美國總統大選川普擊敗賀錦麗後，金價已從低點大漲32.3%，於2025年4月創下每盎司3500美元的歷史新高，最新報價為3357美元。

《路透》表示，從某種程度上來說，黃金在央行和投資組合中的作用已被債券取代，美國國債成為這些資產中最重要的。但在川普重返白宮後，外界對於美國財政可持續性、聯準會的獨立性、法治體系的疑慮逐漸升高，使得黃金重新獲得關注。

根據世界黃金協會上個月發布了一份報告，該報告對 73 家央行進行了調查，其中 95% 的央行預計官方部門將在未來 12 個月內增加黃金持有量，這創下自2019年調查以來的歷史新高，比2024年增長了17%。

此外，多國央行也採取行動，將更多黃金儲備移出美國，顯示對美國資產信任度正在下滑。

分析師認為，在美國財政赤字擴大、全球對美元資產避險需求升高的當下，黃金正快速轉變其角色，從避險商品升級為可能的戰略資產。這場資產配置的重塑，也可能為金礦產業帶來新一輪的投資熱潮與評價重估。

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