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美財長預估：將有約100國面臨10％對等關稅

2025/07/04 09:14

美財長稱，約有100個國家可能享有10%的關稅稅率。（路透示意圖）美財長稱，約有100個國家可能享有10%的關稅稅率。（路透示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普暫緩對全球課徵高額對等關稅90天即將於本月9日到期，全球將出現一波貿易協議宣布潮，以避免更高的關稅懲罰。對此，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）3日表示，約有100個國家可能享有10%的互惠稅率

貝森特在接受《彭博電視》訪問時稱，預測在9日最後期限之前將宣布一系列貿易協議，屆時關稅可能會大幅上調。

《彭博》報導，川普表示，他的政府可能最早在週五開始向貿易夥伴發出信函，在9日的談判最後期限之前，設定單邊關稅稅率。《路透》則引述川普說法，我們可能會開始向各個國家發出一些信函，大概每天10封，列出 20% 至 30% 的關稅稅率。

川普週三宣布了與越南的協議，稱美國將對越南出口到美國的商品徵收20%的關稅，對被視為經越南轉運的商品徵收40%的關稅，這些稅率低於川普最初對越南徵收的46%的關稅，但高於普遍適用的10%的關稅水準。

儘管該協議的許多細節仍不明確，白宮也尚未發布任何條款清單或任何將協議編纂成法的公告。但美國與越南雙邊協議，鼓舞了期待美國與其貿易夥伴達成協議的投資者，導致在越南設有工廠的美國製造商股價上漲。

現今日本、南韓和歐盟等多國仍努力與美國敲定貿易協定。川普週二表示，他不考慮延後下週的最後期限，但特貝森特週四卻表示，川普將做出最終決定。

瑞銀分析師在致客戶的報告中指出，儘管川普政府正在談判，但仍將維持強硬關稅立場，並積極應對法律挑戰。截至目前，美國有效平均關稅稅率已飆升至15%，是年初的6倍。

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