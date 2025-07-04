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聯準會7月不降息了？黃金聞風下跌 市場承壓

2025/07/04 08:04

金價週四（3日）下跌約1%。（彭博）金價週四（3日）下跌約1%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布強於預期的就業數據，強化了市場對聯準會（Fed）不太可能如先前預期般提前降息的預期，削弱了黃金的吸引力，金價週四（3日）下跌約1%。

截至美東時間週四下午2點（台灣時間週五凌晨2點），現貨黃金下跌0.9%，至每盎司3328.63美元，盤中一度跌超過1%。美國黃金期貨則上漲0.4%，收於3342.9美元。

美國勞工統計局公布，6月非農就業人口增加14.7萬人，高於路透社調查經濟學家預估的11萬人。受此提振，美元指數及美股指數期貨皆走高。

High Ridge Futures金屬交易部門主管梅格（David Meger）表示：「就業數據優於預期，意味著聯準會可能不會如市場之前預期般提前降息。結果導致美元走強，這對黃金市場造成壓力。」

他補充：「關鍵在於，7月降息的可能性已被市場排除。」

目前市場預期聯準會今年年底前將降息51個基點，從10月開始降息，低於該報告發布前預期的66個基點。

黃金本身不孳息，在低利率環境中通常表現良好。

在貿易方面，美國與越南於7月9日美方關稅生效前夕宣布達成協議。

與此同時，美國眾議院共和黨人推進了總統川普的大規模減稅與支出法案，預估將使美國債務增加3.4兆美元。瑞士寶盛（Julius Baer）分析師曼克（Carsten Menke）指出：「隨著美國債務持續攀升，投資人對美元的信心可能減弱，這將對黃金的長期走勢有利。」

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