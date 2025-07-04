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從紐約搬到中國成都！30多歲美國女子揭生活反差

2025/07/04 11:05

Aleese Lightyear認為，自己搬到中國後雖然年薪降低到3萬美元，但生活品質變好，這是因為雖然3萬美元在美國是貧窮線下，但在中國卻能過得相當滋潤。（圖擷取自CNBC Make It/Youtube頻道）Aleese Lightyear認為，自己搬到中國後雖然年薪降低到3萬美元，但生活品質變好，這是因為雖然3萬美元在美國是貧窮線下，但在中國卻能過得相當滋潤。（圖擷取自CNBC Make It/Youtube頻道）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在紐約市年薪達10萬美元（約291萬元新台幣）的自由電視製作人 Aleese Lightyear，雖然坐領高薪，但有鑑於紐約市是世界上生活成本最高的城市之一，讓她過著入不敷出的生活，再加上高工時和缺乏福利保障，她於是選擇在30歲之際轉換跑道，遠赴中國教書，如今住在成都的她，雖然年收入下降至約3萬美元（約87萬元新台幣），但她卻表示「生活品質大幅提升」，因為雖然3萬美元在美國是貧窮線下，但在中國卻能過得相當滋潤。

美國媒體《CNBC Make It》報導，Aleese Lightyear表示，她過去在紐約從事實境節目製作，工時長達每週70至80小時，每年工作時間僅約8個月，但由於職業性質為自由工作者，她長期無法享有基本醫療保險或退休計畫，加上高昂的開銷，讓她當時過著月光族的生活，迫使她重新評估生活方式，經由線上搜尋與同事交流後，Lightyear 決定取得 TEFL（對外英語教學）證照到國外教英文，2019年，當時31歲的她正式搬到中國北京展開教學生涯。

但在北京住了4年後，她現在居住於中國成都，因為她覺得北京的生活開始像極了紐約，如今Lightyear在一所大學教書，每週只要工作18小時、並集中於週一、週二、週四和週五這4個工作日。雖然年薪下滑到只剩約3萬美元，但學校給她的待遇包含免費醫療、旅費、租金補貼和來回機票補助，並享有2個月的帶薪寒暑假，並透過自媒體與 YouTube 頻道創造額外收入，Lightyear每月能存下最多1000美元（約2.91萬元新台幣）。

報導也提到，Lightyear在成都住在一間配有家具的三房一衛公寓，有陽台和洗衣間。因為有租金補貼，她每月只需自付278美元（約8100元新台幣）房租。

儘管Lightyear認為，她在中國生活非常安全，但她也坦言，中國社會相對同質化，作為有色人種的她，顯得格外引人注目，有時會讓她困擾。

Lightyear說：「我可能在外面待不到1小時，就會被人指著說『看，有個黑人，那是外國人』」、「如果我去觀光景點，常有人趁我不注意拍照，或跑來請我合照，結果排出一整條隊伍。」

儘管有些不適應與文化差異，但Lightyear說，她的自信心比以往更強了，「我現在仍面臨許多挑戰，也還有很多事我不懂，一開始這是最難熬的部分」，而她現在覺得自己無所畏懼，沒有什麼做不到的。

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