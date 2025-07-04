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美股收盤》美就業強勁！道瓊漲344點 台積電ADR勁揚

2025/07/04 05:50

美股週四上漲。（路透）美股週四上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市週四上漲，標準普爾500和那斯達克指數均收在歷史高點，連續第三週上漲。美國的就業報告意外強勁，令投資者感到振奮，投資人認為7月降息的可能性渺茫。道瓊工業指數上漲344.11點、0.77%，標普500指數上漲0.83%，那斯達克指數上漲1.02%，費城半導體指數漲幅0.64%，台積電ADR走揚0.51%，收在234.80美元。

綜合外媒報導，因7月4日美國獨立日假期影響，美國6月非農就業數據提前於週四（3日）公布，數據顯示，上月非農業就業人數增加14.7萬個，較路透社調查的經濟學家預測的11萬個增加33%。上月失業率降至4.1%，優於預期的4.3%，反映出勞動市場仍有支撐力，根據芝加哥商品交易所集團的Fedwatch工具，預計聯準會本月維持利率不變的可能性約為95%。

此外，股市收盤後，美國眾議院批准川普的大規模減稅和支出法案，這是意料之中的結果。

人工智慧概念股輝達3日市值一度達3.92兆美元（約113.27兆台幣），刷新蘋果在2024年12月所創下的3.915兆美元歷史紀錄，股價上漲1.33%，收在159.34美元。大型股方面，特斯拉跌0.1%，蘋果漲0.52%，微軟收紅1.58%，亞馬遜漲1.59%，Meta上漲0.76%，Alphabet漲0.44%。

道瓊指數上漲344.11點或0.77%，收44828.53點。

那斯達克指數上漲207.97點或1.02%，收20601.1點。

S&P 500 指數上漲51.93點或0.83%，收6279.35點。

費城半導體指數上漲36.07點或0.64%，收5647.12點。

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