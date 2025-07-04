晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

NISSAN搭載KR系列引擎車輛異常 台灣受影響車輛5111輛

2025/07/04 08:03

日本日產（NISSAN）汽車通知，其生產製造的KR20DDET及KR15DDT引擎，可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，台灣受影響車輛逾5000輛。（裕日車提供）日本日產（NISSAN）汽車通知，其生產製造的KR20DDET及KR15DDT引擎，可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，台灣受影響車輛逾5000輛。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天表示，日本日產（NISSAN）汽車通知，其生產製造的KR20DDET及KR15DDT引擎，可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，經長時間使用後可能依時序陸續產生引擎異音或異常震動、車輛儀表警示燈號亮起及引擎發動困難等異常現象，已於全球各地市場針對本案展開召回或服務專案。

臺灣市場經過清查，受本案影響的對象範圍包含2018年7月~2022年1月間生產，且搭載可能有風險零件的INFINITI QX50/QX55及NISSAN ALTIMA等車款共3367輛；2023年10月~2024年9月間生產，且搭載可能有風險零件的NISSAN X-TRAIL 1.5L（非e-POWER）車款共1744輛。

NISSAN將依相關計劃主動通知上述受影響車輛的車主，於建議時間返廠實施專案檢查包含引擎狀況檢測、免費更換機油乙次、X-TRAIL 1.5L（非e-POWER）車型更新油門控制軟體等服務，若檢測後發現相關不良現象，NISSAN將儘速提供免費維修或更換零件服務。

裕日車指出，顧客行車安全與權益是NISSAN首要考量，若顧客車輛發生上述不良現象，請立即將車輛停放至安全處所，並撥打服務專線0800-088-888，將有專人協助安排車輛檢查與維修服務，針對本次受影響車輛，NISSAN將特別提供自車輛掛牌日起8年16萬公里之引擎系統品質保固，請全體車主放心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財