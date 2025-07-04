NISSAN搭載KR系列引擎車輛異常 台灣受影響車輛5111輛

日本日產（NISSAN）汽車通知，其生產製造的KR20DDET及KR15DDT引擎，可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，台灣受影響車輛逾5000輛。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天表示，日本日產（NISSAN）汽車通知，其生產製造的KR20DDET及KR15DDT引擎，可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，經長時間使用後可能依時序陸續產生引擎異音或異常震動、車輛儀表警示燈號亮起及引擎發動困難等異常現象，已於全球各地市場針對本案展開召回或服務專案。

臺灣市場經過清查，受本案影響的對象範圍包含2018年7月~2022年1月間生產，且搭載可能有風險零件的INFINITI QX50/QX55及NISSAN ALTIMA等車款共3367輛；2023年10月~2024年9月間生產，且搭載可能有風險零件的NISSAN X-TRAIL 1.5L（非e-POWER）車款共1744輛。

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NISSAN將依相關計劃主動通知上述受影響車輛的車主，於建議時間返廠實施專案檢查包含引擎狀況檢測、免費更換機油乙次、X-TRAIL 1.5L（非e-POWER）車型更新油門控制軟體等服務，若檢測後發現相關不良現象，NISSAN將儘速提供免費維修或更換零件服務。

裕日車指出，顧客行車安全與權益是NISSAN首要考量，若顧客車輛發生上述不良現象，請立即將車輛停放至安全處所，並撥打服務專線0800-088-888，將有專人協助安排車輛檢查與維修服務，針對本次受影響車輛，NISSAN將特別提供自車輛掛牌日起8年16萬公里之引擎系統品質保固，請全體車主放心。

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