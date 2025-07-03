AMD 表現出色 蘇姿丰拿到9.5億股票獎勵

AMD向美國證券交易委員會 （SEC） 提交CEO蘇姿丰的年薪。（圖取自蘇姿丰X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據AMD向美國證券交易委員會 （SEC） 提交的文件顯示，CEO蘇姿丰將獲得3300萬美元（約台幣9.5億）的股票選擇權和130萬美元（約台幣3757萬）的基本年薪。

科技媒體《Wccftech》報導，AMD 在半導體產業享有獨特地位，逐漸追上英特爾和輝達。多年來，AMD 的資料中心 CPU 一直在蠶食英特爾的市佔率。最近，分析師開始認為，AMD 的 GPU 在人工智慧運算方面可能趕上輝達。

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報導稱，除輝達之外，AMD是全球唯一同時向消費者銷售遊戲產品及企業級運算 GPU 的廠商。因此，AMD可以從輝達無法滿足客戶或需求之中獲益。由於市場對AMD展現樂觀看法，推出股價走揚，AMD 6 月大漲 28%。

AMD 最近送交美國證券交易委員會（SEC）文件披露執行長及其他高階主管的薪酬方案，包括蘇姿丰、財務長 Jean Hu 和技術長 Mark Papermaster 等人。

文件顯示，蘇姿丰薪酬 7 月 1 日起為 132 萬美元基本薪資，還有 3300 萬美元股權獎勵，另有 75% 績效型限制性股票（PRSUs）和 25% 時間型股票選擇權。PRSUs 歸屬取決於 AMD 股價 8 月 15 日至 2028 年 8 月 15 日表現及2027年會計年度獲利。

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