1869 家上市櫃公司 今年8月底申報永續報告

今年8月底前，全體上市櫃公司均應申報永續報告書，共計1869家。圖左為證期局副局長高晶萍。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、實習記者劉羽珊／台北報導〕金管會證期局表示，今年8月底前，全體上市櫃公司均應申報永續報告書，共計1869家，目前僅有83家繳交，占比還不到5%。若未如期完成申報，須限期改正並處違約金，情節重大者恐開罰5萬至100萬元。

根據「上市櫃公司永續發展行動方案」，凡是實收資本額20億元以下的公司，自今年起，須編製前一年度永續報告書並於每年８月底完成申報，並要求加強揭露非主管職之員工薪資透明度，以建立良好企業聲譽，提升勞動市場信心。

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證期局副局長高晶萍表示，為協助企業撰寫報告書，證交所也於今年２月推出ESG數位平台，提供GRI準則、重大主題編製指引、ESG指標整合、資料建立參考框架等功能，簡化報告書作業流程。

高晶萍也提醒，為提升我國勞動市場薪資透明度，上市 （櫃） 公司編製與申報永續報告書作業辦法第 4 條之 2 增訂國內上市櫃公司應加強揭露非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數，及前二者與前一年度之變動情形，並開放得以公開資訊觀測站查詢索引方式揭露。

金管會強調，企業永續報告書編製，可引導上市櫃公司識別並評估其營運對經濟、環境及人權等重大議題的影響與關注，進而完善企業經營策略，邁向永續發展。

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