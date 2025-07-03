史上最貴眼淚！英國財長淚灑國會引爆股匯債三殺

英國財長里夫斯（Rachel Reeves，右）因首相施凱爾（左）沒有給予她全力支持而淚灑議場。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融市場週三（2日）出現「股匯債」三殺，導火線竟然是財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在議會情緒失控落淚的場面，引發市場對其可能辭職的猜測，同時也對英國財政穩定性產生疑慮，里夫斯流淚的畫面因此被戲稱為「史上最昂貴的眼淚」。

綜合《金融時報》及《CNBC》等外媒報導，英國市場動盪原因來自首相施凱爾（Keir Starmer）週二（1日）戲劇性的轉變，他放棄財長推動限制部分身障人士福利支付的爭議性計劃，施凱爾臨時變卦，讓里夫斯控制政府預算赤字的任務變得更困難。

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在政府放棄削減 50 億英鎊身障人士福利的計劃後，施凱爾2日與保守黨領袖巴德諾赫 （Kemi Badenoch） 的激烈交鋒中，最初拒絕表示財長將繼續留任，導致里夫斯被捕捉到擦拭眼淚的畫面。

隨著市場對英國財長里夫斯可能下台的猜測快速蔓延，造成30年期英債殖利率在2日累計飆升19個基點（殖利率與債券價格呈反方向變動），創4月以來最大單日漲幅，拋售程度甚至對美國公債產生連鎖反應。英國股市也走跌，英鎊兌美元則下跌0.9%，兌歐元下跌0.7%。里夫斯流淚的畫面造成股匯市三殺，因而被戲稱為「史上最昂貴的眼淚」。

由於市場動盪蔓延，英國政府忙於平息事態，一位發言人將里夫斯難過的模樣歸咎於個人問題，未作進一步評論。首相施凱爾隨後告訴BBC，他和里夫斯步調一致，並全力支持她。施凱爾還說，「我對我的財政大臣充滿信心」。

這些言論似乎安撫市場，倫敦富時 100 指數週四（3日）早盤英鎊上漲近0.5%，英鎊兌歐元和美元也走高，英國基準10年期公債殖利率下跌6個基點。

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