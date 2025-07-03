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響應ESG 公股銀行對綠能產業授信達1.86兆

2025/07/03 19:53

財政部指出，截至今年5月，公股銀行對綠電與再生能源產業授信餘額達1.86兆元。（記者鄭琪芳攝）財政部指出，截至今年5月，公股銀行對綠電與再生能源產業授信餘額達1.86兆元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合2050淨零排放目標，財政部責成9大公股金融事業於2021年9月共同推動成立ESG倡議平台；截至今年5月底，公股金融事業投資綠電與再生能源產業計3896億餘元、年增51.28%；授信餘額達1.86兆元、年增12.22%，且8家公股銀行發行永續發展債券計390億元。財政部國庫署表示，為將ESG及永續發展觀念擴及供應商及客戶，今年由彰化銀行於9月3日舉辦第5屆公股金融事業聯合供應商大會。

財政部國庫署說明ESG倡議平台執行成效，截至今年第1季，已完成將ESG/企業社會責任（CSR）執行成效納入子公司績效考核、擴大投融資及商品審查流程納入ESG因子範圍，及辦理氣候相關財務揭露（TCFD）第三方驗證等項目。此外，兆豐金、第一金、合庫金及彰銀入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，4家公司及台企銀並入選S＆P Global永續年鑑成員；另，上述金控（除合庫金外）的銀行子公司獲評金管會「第2屆永續金融評鑑」排名前25%業者。

國庫署並出，截至今年5月底，公股金融事業投資綠電與再生能源產業計588件、3896億餘元，投資金額較去年5月底增加51.28%，其中綠色債券計676億餘元；公股銀行對綠電與再生能源產業授信餘額達1.86兆元、年增12.22%；且8家公股銀行發行永續發展債券合計390億元，以合庫90億元最多，一銀80億、兆豐銀65億元分居2、3名。

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