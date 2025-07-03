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投信投顧公會新任理事長尤昭文談3大期待 聚焦善良管理人責任

2025/07/03 18:49

投信投顧公會今日進行理事長改選，新任理事長尤昭文（右）接棒。（投信投顧公會提供）投信投顧公會今日進行理事長改選，新任理事長尤昭文（右）接棒。（投信投顧公會提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會今日進行理事長改選，新任理事長尤昭文上任後，發表三點感謝、三大期待，同時也邀請富蘭克林華美投信董事長黃書明、顧德投顧董事長顧奎民、富邦投信董事長黃昭棠擔任副理事長。

尤昭文首先感謝前任理事長劉宗聖過去三年的努力，使產業發展蒸蒸日上，還感謝公會在選務上的幫忙，讓今天的選舉圓滿成功；尤並感謝理事、監事的支持；同時邀請黃書明、顧奎民、黃昭棠三位擔任公會的副理事長，期望所有理監事多參與會務與公會，一起朝著多元、創新的方向努力。

尤昭文也對於公會未來會務有三個期待，第一個是善良管理人的責任，這是所有投信公司最重視的，希望未來任何業務的開發都能以善盡善良管理人責任為前提，共同討論產業的未來；第二個是，只要大家想做、大家願意做、也能做的業務，我們就透過公會這個平台來討論、爭取，一起努力；第三個是持續支持主管機關政策的推動，若產業有窒礙難行之處，也要勇敢表達，以利政策的制定及規劃；最後，尤昭文感謝大家的支持，希望未來能集思廣益，為未來產業發展共同努力。

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