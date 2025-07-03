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美越對等關稅出爐 中鋼住金越南幾乎不銷美

2025/07/03 18:40

中鋼在越南有CSVC公司，因232條款高額關稅，近乎不銷美。（記者林菁樺攝）中鋼在越南有CSVC公司，因232條款高額關稅，近乎不銷美。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國與越南就對等關稅達成協議，採取分級課稅制度，最高稅率設為20%，低於先前市場所擔憂的46%水準，中鋼（2002）董事長黃建智表示，雖然中鋼旗下有中鋼住金越南公司（CSVC），但受到232條款影響，幾乎不出口至美國，不過，美越關稅達協議，生產製造好轉，也會帶動用鋼產業正向發展。

黃建智表示，集團雖在越南有中鋼住金越南公司（CSVC）冷軋鋼廠，但受到232條款影響，幾乎已不銷往美國。

針對美國、越南關稅達成協議，他也分析，越南除了鋼鋁之外，很多東西銷美，對等關稅下降，對生產、製造活動有幫助，生產製造更和用鋼產業相關，不過，協議有含轉運商品，仍有40%稅率，細節還要再研究。

黃建智也提到，關稅主要有基本稅率、對等關稅、232條款關稅等，相信在對等關稅談判上，各國還是會討論到鋼鋁關稅，畢竟50%稅率跟25%稅率完全不同。

他認為，主要競爭國家當中，日本、韓國在關稅談判有堅持、抵抗，稅率應該不會太低，而台灣談判上也蠻有誠意，應該在關稅談判或在綠燈區。

有關鋼市景氣低迷，黃建智提到，因關稅尚未出爐，而鋼鋁稅從25%增加到50%，會遇到一個問題是，賣方、買方、貿易商討論，大家共同分擔，但會預期鋼鋁關稅調降，難道進口商要再退錢嗎?他說，這造成下游客戶有觀望反應。

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