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icash Pay全面上線foodomo 合作店家破2萬家

2025/07/03 18:51

統一集團旗下外帶外送平台foodomo今日宣布，全面開放支援icash Pay 支付功能。（統一集團提供）統一集團旗下外帶外送平台foodomo今日宣布，全面開放支援icash Pay 支付功能。（統一集團提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團旗下外帶外送平台foodomo今日宣布，全面開放支援icash Pay 支付功能，消費者即日起可於foodomo全平台合作店家，以icash Pay支付，為歡慶icash Pay全面上線foodomo，foodomo攜手icash Pay 推出為期兩個月的「美食饗點最高回饋40%」。

foodomo 自2021年正式納入統一集團後，快速完成數位基礎重構與技術創新，積極拓展從美食外送、生鮮配送到超商自取與包裹轉宅等多元服務場景，目前foodomo合作商家已突破2萬間，涵蓋統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克、Mister Donut、21世紀、Cold Stone 等品牌，以及鬍鬚張等外部品牌。

根據foodomo觀察，目前商品交易總額成長15倍、訂單量年增9倍，成功轉型為具備金流、物流與數據整合能力的「全生活服務平台」。

統一集團表示，7月1日至8月31日止於 foodomo 指定餐飲通路使用icash Pay消費，即享交易金額8%的 OPENPOINT 點數回饋，每戶每月上限200點，活動總贈點上限達300萬點。

每週日使用 icash Pay（含帳戶餘額或綁定銀行帳戶付款）於全通路消費滿200元，即享7%OPENPOINT回饋，每戶每月上限 200點；首次註冊 icash Pay並於當月消費，即可獲得50點OPENPOINT回饋（限每戶乙次），總贈點上限200萬點。

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